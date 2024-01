7 x unieke activiteiten op Madeira

Laatst geüpdatet op januari 10, 2024 by Redactie

Tijdens onze koude maanden toch nog naar een tropische bestemming in Europa? Madeira is the place to be. Het wordt ook wel het mooiste eiland van Europa genoemd, met bijzondere en kleurrijke bloemen, spectaculaire watervallen en wilde natuur. Madeira staat daarom dan ook bekend om vele wandelmogelijkheden, maar er zijn nog meer unieke activiteiten te doen op het eiland. Zo maak je jouw verblijf onvergetelijk.



Op zo’n 1.000 kilometer van het vasteland van Portugal, vind je het eiland Madeira. Het milde klimaat zorgt ervoor dat je Madeira het hele jaar door kunt bezoeken. Je vindt hier een van de laatst overgebleven oerbossen ter wereld, de Laurisilva, wat ook op de werelderfgoedlijst van Unesco staat. Een bezoek aan het zogeheten Fanal Forst is al een unieke ervaring op zich, maar er zijn nog veel meer dingen die niet op je lijstje mogen ontbreken. We geven hieronder wat tips over leuke activiteiten die nét even wat anders zijn.

Gastronomische boottocht

Het eiland op een andere manier ontdekken, doe je per boot. Boek een trip op een luxe zeiljacht, inclusief 4-gangenmenu (canapés), bereid door een chef met de beste lokale producten. De boottocht duurt vijf uur waarbij je naast het heerlijke eten ook kunt genieten van een van de meest mooie zonsondergangen. Als je geluk hebt, kun je zelfs dolfijnen spotten. In de wateren rondom het eiland zijn namelijk het hele jaar door deze dieren te vinden. De beste tijd is echter van april tot oktober wanneer de meeste dolfijnsoorten aanwezig zijn. Sea it like a local.

Credits: Francisco Correia

Insider experience

De hoofdstad van het eiland, Funchal, heeft meer dan 600 jaar aan geschiedenis, cultuur en tradities. Kruip in de huid van een local en boek een trip met INSIDER. Zij bieden diverse trips en workshops, bijvoorbeeld een cursus vlechtwerk. Dit is een van de belangrijkste industrieën in Madeira en zowel mannen als vrouwen werken met deze typische handwerkindustrie en stoppen hier al hun talent en creativiteit in. Op traditionele wijze worden de mooiste manden, schalen en meubels gemaakt. Probeer het zelf of neem een bijzonder souvenir mee naar huis.

Credits: Insider Madeira

Toboggan ride

Over rieten manden gesproken, in Funchal vind je misschien wel één van de meest originele vervoersmiddelen van Madeira. De lokale wijnboeren vroegen zich in de 19e eeuw af of er niet een makkelijkere manier was om hun oogst van de bergen naar beneden te vervoeren. Vroeger werd dit gedaan door ossen en paarden die bepakt en bezakt een steile route naar beneden moesten lopen. Vanaf 1850 werd de toboggan een feit op Madeira, een grote rieten mand bevestigt op 2 ski’s, die makkelijk naar beneden glijdt. Durf jij via scherpe bochten en kronkelende wegen naar beneden te glijden in een rieten mand? Een originele ervaring is dit zeker!

Credits: Miguel Moniz

Huur een e-bike

Madeira staat bekend om haar adembenemende natuur. Een makkelijke en duurzame manier om op ontdekkingstocht te gaan, is door een e-bike te huren. Zo’n elektrische fiets is op een heuvelachtig eiland zeker geen overbodige luxe. Zin in een avontuur? Boek dan een mountainbike-tour waarbij je van een van de zwarte routes pakt, zeer uitdagend en voor de gevorderde fietsers onder ons.

Credits: Francisco Correia

Ontbijt op de hoogste piek van Madeira

Als je naar de meest remote plekken van het eiland wilt, kan je een tour met een 4×4 auto boeken. Een van de meest mooie tours is misschien wel de zonsopgang tocht waarbij je 1,5 uur voor de zonsopgang opgehaald wordt. Het wordt nog specialer want met deze trip word je naar de piek van de Pico do Arieiro gereden, een van de hoogste bergtoppen van Madeira. En laat dat super bijzonder zijn omdat je ter wereld weinig pieken hebt waar dat kan. Geniet van een ontbijtje met het mooiste uitzicht van het eiland (of ter wereld).

Credits: Insider Madeira

Yoga en meditatie

Als je van yoga houdt, is dit een zeer bijzondere ervaring. Een les buiten in de natuur, met zonsopgang of zonsondergang. De les wordt gegeven door Emilie Mangoni, een internationale yoga teacher. Ze geeft Ashtanga yoga, een vorm van yoga die draait om het verminderen van stress. Bewust ademhalen is dan ook een belangrijke focus. Om nog relaxter te worden, sluit Emilie de les altijd af met het zingen van mooie mantra’s. Een unieke ervaring.

Credits: Visit Madeira

De perfecte afternoon tea

Hotel Reid’s Palace is een luxe ervaring waar veel bekende gasten, zoals Winston Churchill, keizerin Sissi en David Bowie eens verbleven. Een van de must-do’s in dit hotel is een wandeling door de prachtige tuinen met exotische bloemen én de welbekende traditionele high-tea. Uitkijkend over Funchal op het buitenbalkon kun je genieten van sandwiches, verse scones en zoete lekkernijen. Ga voor de eigen thee blend van Reid’s Palace of upgrade met een glas Moët & Chandon. De dresscode is smart casual en je boekt een high-tea middag voor 39 euro per persoon. Er bestaat geen betere plek voor een afternoon tea.

Credits: Belmond Reid’s Palace



