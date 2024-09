7 zero waste recepten om voedselverspilling tegen te gaan

Laatst geüpdatet op september 6, 2024 by Redactie

De tweede week van september staat ook dit jaar weer in het teken van de Verspillingsvrije Week. Dit jaarlijkse initiatief van Samen Tegen Voedselverspilling moedigt iedereen aan om van 9 t/m 15 september verspillingsvrij te kopen, koken en bewaren. Ook Too Good To Go is partner van deze campagne en deelt een gratis receptenboekje met 7 zero waste recepten om een week lang heerlijk verspillingsvrij te eten. Met het boekje willen ze iedereen inspireren om thuis zelf stap voor stap voedselverspilling tegen te gaan. Thuis lijkt het een kleine stap maar als iedereen meedoet, kan de impact enorm zijn!

Minder verspillen, meer opeten

In Nederland wordt jaarlijks 2,8 miljoen ton voedsel weggegooid en ongeveer de helft daarvan wordt verspild op het niveau van de consument. Omgerekend is dat zo’n 33 kg voedsel per persoon per jaar! We realiseren ons vaak niet hoeveel energie er in ons voedsel gaat zitten: het wordt verbouwd, verwerkt, vervoerd, gekoeld en warm gemaakt. Des te belangrijker dat we zo min mogelijk eten verspillen. Door regelmatig je voorraad te checken en te koken wat eerst op moet, voorkom je al een hoop voedselverspilling. Een simpele daad voor een beter klimaat!

Ontdek de zero waste recepten

Meedoen met de Verspillingsvrije week is een kleine stap met een grote positieve impact. Daarom deelt Too Good To Go zeven veelzijdige recepten die je helpen om eenvoudig voedselverspilling te verminderen. Het receptenboekje is gratis te downloaden op Too Good To Go | Verspillingsvrije Week. Deze recepten zijn flexibel en kunnen worden aangepast aan de ingrediënten die je al in huis hebt — of het nu gaat om seizoensgroenten, verschillende soorten noten, of andere favorieten uit de voorraadkast. Dus doe mee en laat je inspireren om voedselverspilling tegen te gaan.



Hier zijn alvast drie recepten uit het receptenboekje dat hier gratis te downloaden is:

Recept: Lunchwraps

Ingrediënten:

Wraps

Restjes van de dag ervoor, zoals kip, falafel of vlees

Pesto, hummus, mayonaise of een andere saus

Optioneel: Mozzarella of geraspte kaas voor extra smaak

Zo maak je het:

Op zoek naar een snelle en makkelijke lunch? Wraps zijn de perfecte oplossing! Je kunt ze vullen met vrijwel alles wat je in huis hebt.

Snijd je restjes in kleinere stukjes.

Verwarm het eten en de wrap in een pan.

Vul de wrap met de saus van jouw keuze.

Vouw de wrap dicht en pak hem in een lunchbox!

Recept: Veggieburgers

Ingrediënten:

500 g overgebleven aardappelpuree

150 g overgebleven gebakken of gestoofde groenten (broccoli, wortel…)

3 eieren

80 g bloem

100 g gemalen oud brood of paneermeel

Geraspte kaas naar smaak

Zo maak je het:

Heb je nog wat aardappelpuree over van een paar dagen geleden? Tover het om in deze smakelijke veggieburgers! Samen met overgebleven groenten zijn ze naar wens aan te passen en een fantastische manier om je restjes te gebruiken.

Als je groenten nog niet gestoofd zijn, stoof ze dan eerst in een pan tot ze beetgaar zijn.

Meng alle ingrediënten en breng goed op smaak.

Rol balletjes en vorm er mooie burgers van. Zo bakken ze makkelijker.

Bak de burgers in olie of boter.

Recept: Stoofpot met overgebleven rijst

Ingrediënten:

3 el boter

1 kipfilet of een vegetarisch alternatief

1/3 ui

1 teentje knoflook

Een stukje chilipeper (2 cm)

1/2 tl paprikapoeder

200 ml kippenbouillon

Overgebleven rijst

1 ei

1 blik maïs, uitgelekt

Fijngehakte peterselie

Geraspte parmezaanse kaas

Zo maak je het:

Te veel rijst gekookt? Deze stoofpot is een geweldige oplossing en je kunt eindeloos variëren. Gebruik het recept als leidraad en voeg vlees en groenten toe die je nog over hebt.

Smelt de boter in een pan op middelhoog vuur. Snijd de kipfilet in stukjes en bak ze goudbruin en gaar. Haal uit de pan.

Snipper de ui en hak de knoflook en chili fijn.

Fruit de ui ongeveer 8 minuten op laag tot middelhoog vuur, totdat de stukjes zacht zijn.

Voeg de knoflook, chili en paprikapoeder toe. Bak totdat de smaken vrijkomen.

Voeg de overgebleven rijst en de bouillon toe. Breng aan de kook.

Voeg de maïs, parmezaanse kaas, peterselie en ei toe en laat sudderen. Voeg de kip weer toe en roer totdat alles goed verhit is.

Breng op smaak met zout en peper. En serveer.



Tip: Je kunt dit recept gemakkelijk vegetarisch maken door de kip te vervangen door een alternatief en vegetarische bouillon te gebruiken.