70% van moeders worstelt met dagelijks schema rondom werk & gezin

Ruim tweederde van de Nederlandse werkende vrouwen met kinderen (70%) moet voortdurend hun agenda omgooien bij het schakelen tussen werk en gezin, zo blijkt uit onderzoek van de chocoladebolletjesproducent Maltesers. Bijna de helft (49%) van de ondervraagde vrouwen voelt zich schuldig omdat ze niet genoeg tijd met hun kinderen doorbrengen, maar omgekeerd heeft ook 30% het gevoel niet genoeg te werken. Het onderzoek van Maltesers valt binnen de internationale missie en activiteiten van het merk om lasten te verlichten voor onder andere werkende vrouwen met kinderen. Om deze missie in Nederland nog meer kracht bij te zetten, is Maltesers een samenwerking gestart met community platform Work It Mama om de uitdagingen waar ouders mee te maken hebben zichtbaar en bespreekbaar te maken.

Het onderzoek richtte zich op vier aandachtsgebieden, waarbij duidelijk werd dat de voornaamste uitdagingen liggen op het gebied van werk/privé tijdsinrichting, schuldgevoel tegenover het gezin of de werkgever, taakverdeling binnen het huishouden, en begrip van anderen. Werkende moeders hebben vaak het gevoel alle ballen in de lucht te moeten houden. Dit uit zich vaak in allerlei actielijstjes die constant door het hoofd gaan. Vrijwel alle werkende moeders (97%) verlangen naar enige vorm van flexibiliteit vanuit werkgevers om aan verwachtingen op de werkvloer te kunnen voldoen en tegelijkertijd het gezin draaiende te houden. Bijna tweederde (69%) van de ondervraagde moeders ervaart dat ze de meeste of alle huishoudelijke taken en de zorg voor kinderen op zich nemen.



Janet Doorduin, Corporate Affairs Coördinator Mars Nederland (moederbedrijf Maltesers): “Maltesers zet zich in het Verenigd Koningrijk al meer dan tien jaar succesvol in om de positie van vrouwen in de maatschappij te versterken. Dit succes willen we uitbreiden naar Nederland en het whitepaper ‘Samen de lasten verlichten’ is hierin een eerste stap. Ons onderzoek laat zien dat er in Nederland voor werkende ouders in het algemeen nog veel uitdagingen zijn, en dat daarbij veel van de lasten rusten op de schouders van werkende moeders. We zetten ons graag in om de zichtbaarheid van deze uitdagingen te vergroten en ze op een luchtige manier bespreekbaar te maken.”

Work It Mama

In Nederland gaat Maltesers in het kader van haar merkmissie een partnerschap aan met community platform Work It Mama. Samen streven de partijen ernaar met werkende ouders en hun omgeving, zoals familie, vrienden, werkgevers en collega’s, in gesprek te gaan over de dagelijkse uitdagingen. Work It Mama is in 2022 opgericht met als doel de positie van werkende vrouwen met gezin(-swens) te versterken. Een eerste uiting van de samenwerking is het Be Great at Both event op 24 mei dat Work It Mama organiseert met ondersteuning van Maltesers met als doel kennis uit te wisselen en concrete handvatten te bieden op het gebied van het combineren van werk en ouderschap.



Joyce Kuppens, medeoprichter van community platform Work It Mama: ‘’Het onderzoek van Maltesers toont precies aan waar de uitdagingen voor werkende vrouwen met een gezin liggen. Ons platform deelt de ambitie van Maltesers om deze thema’s op een laagdrempelige manier bespreekbaar te maken en gelijkgestemden met elkaar te verbinden. Het verlichten van de (mentale) lasten begint namelijk bij het zichtbaar en bespreekbaar maken hiervan, zowel binnen het gezin als met werkgevers. We zijn dan ook verheugd om de krachten te bundelen met Maltesers om het combineren van ouderschap en een carrière aan te kaarten. Middels onze initiatieven, beginnende bij het aanstaande Be Great At Both event, hopen we barrières te doorbreken zowel binnen het gezin als daarbuiten.”

Samen de lasten verlichten

In 2023 publiceerde Maltesers het whitepaper ‘Samen de last verlichten’ om uitdagingen voor werkende ouders in Nederland en het VK in kaart te brengen. In het document staan vier thema’s centraal: authenticiteit, het leven thuis, verwachtingen en flexibiliteit. Deze pijlers zijn ontleend aan onderzoek* dat in samenwerking met onderzoeksbureau The Outsiders is uitgezet in Nederland en het Verenigd Koninkrijk, landen waar chocoladebolletjes van Maltesers populair zijn.



In het Verenigd Koninkrijk voerde Maltesers onder meer campagne om taboes rondom mentale gezondheid onder moeders te doorbreken. Het merk werkt ook samen met de non-profit organisatie Comic Relief en haalde sinds 2010 £5,5 miljoen aan donatiegelden voor het ondersteunen van mentale gezondheid onder moeders.

Gezinsvriendelijk werkgeverschap

In het whitepaper van Maltesers komen niet enkel uitdagingen voor werkende vrouwen met kinderen naar voren, maar ook voor werkende vaders waarbij traditionele verwachtingen rondom het ouderschap een grote rol spelen. Zo wordt bijvoorbeeld van werkende vaders vaak verwacht dat zij voorrang geven aan hun carrière, wat onderhandelen over flexibiliteit moeilijker kan maken. Uit het onderzoek blijkt dat 70% van de vaders in Nederland vindt dat ze vaak of soms voorrang moeten geven aan werk boven het leven en het gezin. Maltesers zal daarom tevens ook aandacht besteden aan het vergroten van gezinsvriendelijk werkgeverschap binnen Nederland om het combineren van werk en ouderschap gemakkelijker te maken en zo beide ouders te faciliteren.