8 aardbeien tips voor de zomer

Ja, we kunnen nog genieten van heerlijke aardbeien. Het aardbeienseizoen duurt tegenwoordig van maart tot december, maar in de zomer zijn ze betaalbaarder en lekkerder. Geniet er dus van met onderstaande tips.

Hier zetten we 8 aardbeientips op een rij!

Eet de aardbeien zo vers mogelijk, bij voorkeur dezelfde dag.

Aardbeien op kamertemperatuur smaken het lekkerst, dus haal ze ruim voor het eten uit de koelkast.

Koop Hollandse aardbeien want die zijn beter voor het milieu.

Hollandse aardbeien hoeven alleen afgespoeld te worden als er aarde op zit.

Onrijpe aardbeien gaan langer mee. Als je je oude de volgende dag gaat opeten, kun je ze het beste in de koelkast bewaren, maak ze niet van tevoren schoon maar wacht tot het tijd is om ze op te eten.

Als je aardbeien over hebt die er een beetje dof uitzien, snijd ze dan in een salade of pureer ze met een beetje suiker voor het ijs.

Vries overgebleven aardbeien in en gebruik ze als koude smaakmaker in de zomerdrank.

Roer een superlekker aardbeiendessert als volgt door elkaar: Meng 1,5 liter vanille-ijs met een potje mascarpone, ca. 250 g op een groot bord en garneer met verse aardbeien.