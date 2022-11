8 belangrijke tips voor je salarisonderhandeling

Laatst geüpdatet op november 9, 2022 by Redactie

Voor velen is het onderhandelen over salaris het meest voor de hand liggende en leukste wat er is, terwijl het voor vele anderen een situatie kan zijn waarin men zich niet helemaal op zijn gemak voelt. Of je nu een zelfverzekerde en ervaren onderhandelaar bent of niet, er is nog steeds iets dat iedereen verenigt die over zijn salaris moet onderhandelen, namelijk het doel om een ​​marktconform salaris te krijgen dat je verdient. Het belangrijkste om over na te denken voordat je met je baas aan de onderhandelingstafel gaat zitten, is om op alle mogelijke manieren voorbereid te zijn. Om jezelf en alle anderen onderweg goed te helpen, volgen hier onze beste tips om je voor te bereiden op je aanstaande salarisonderhandeling.

1. Leg de lat hoog

Wees duidelijk met hoeveel je aan salarisverhoging wilt hebben en breng ook als eerste je bod uit. Wanneer je je aanbod hebt ingediend, moet je kunnen motiveren waarom je de salarisverhoging die je vraagt, verdient. Geef ook meer in dan je denkt dat je mogelijk een loonsverhoging kunt krijgen, aangezien je baas hoogstwaarschijnlijk zal willen onderhandelen over het bedrag, ongeacht welk bedrag het is. Stel dat je een salarisverhoging van 150 euro per maand wilt ontvangen, geef dan aan dat je in plaats daarvan een salarisverhoging van 200 euro meer wilt ontvangen.

Een andere reden waarom je je eigen aanbod bij de baas doet, is dat het moeilijk kan zijn om de gewenste salarisverhoging van 1350 euro per maand te krijgen als de baas als eerste naar voren moet komen dat hij je alleen een salarisverhoging wil geven van 50 euro.

In dit voorbeeld zit je misschien gewoon te ver uit elkaar en kan het zijn dat de salarisverhoging elke maand stopt bij 50-100 euro meer salaris. Met andere woorden, neem lengte op in je gevraagde salarisverhoging en zelfs als het een beetje onbeleefd kan worden beschouwd, heb je alles te winnen en niets te verliezen door de lat hoog te leggen.

2. Meer taken = hoger loon

Voer je taken uit die buiten je eigenlijke taken vallen? Dan moet je dit rustig en nuchter uitleggen en beschrijven aan je baas bij je salarisonderhandeling. Extra taken en meer verantwoordelijkheid rechtvaardigen simpelweg een goede salarisverhoging.

3. Vuur in het hart en ijs in de maag

Wees kalm en toch vastberaden. Als het gaat om salarisonderhandelingen, is het goed om kalm en standvastig te zijn, maar nooit agressief of bot. Ook is het nooit aan te raden om te dreigen met het beëindigen van je dienstverband als je je nieuwe looneis niet doorkrijgt.

4. Laat zien dat je zelfverzekerd bent, ook al ben je dat niet

Denk aan je lichaamstaal. Ga rechtop zitten tegenover je baas en kijk hem altijd in de ogen terwijl je onderhandelt. Als je je half verontschuldigt voor het bestaan, ben je meestal ook gemakkelijk te slim af in een salarisonderhandeling, terwijl je de baas laat zien dat je niet eens gelooft dat je rechtvaardigt waarom je een hoger salaris zou moeten krijgen.

5. Laat concrete voorbeelden zien van wat je hebt geleverd

Laat je baas met concrete voorbeelden zien wat je aan resultaat hebt bereikt sinds het laatste salarisgesprek dat je samen had.

6. Gelijk loon voor gelijk werk

Als je een lager salaris hebt dan collega’s die dezelfde taken uitvoeren, is dit een duidelijke reden om een ​​gelijk salaris voor gelijk werk te vragen.

7. Vergelijk met je collega’s

Heb je meer taken en/of hogere verantwoordelijkheden dan je collega’s, maar heb je toch hetzelfde salaris als (of zelfs lager), dan is dit ook een reden om een ​​hoger salaris te vragen dan je collega’s. Hetzelfde geldt als je meer ervaring en/of hoger opgeleid bent dan je collega’s.

8. Voorbereiding is de sleutel

Zorg ervoor dat je je argumenten invult en ook aansluit op hoe je denkt dat je baas op je argumenten zal reageren, zodat je ook voorbereid bent op hoe je moet reageren op de tegenargumenten van de baas.

Tips voor de volgende salarisonderhandeling

Competentie, ervaring en een sterke drijvende kracht zijn van onschatbare waarde voor elk bedrijf, ongeacht het werkterrein. Als je de mogelijkheid hebt om één of meerdere trainingen of cursussen te volgen op gebieden die echt nodig zijn op je werkplek, volg deze dan zoveel mogelijk.

Nieuwe kennis en ervaring op een of meer nieuwe gebieden maakt je nog belangrijker voor je baas en is ook iets dat je ter sprake moet brengen bij de volgende salarisonderhandeling met je baas. Probeer ook te analyseren hoe je denkt dat de toekomst en ontwikkeling er de komende jaren in jouw bedrijf uit zal zien.

Kun je nu al onschatbare vaardigheden verwerven voor wat je denkt dat je bedrijf in de nabije toekomst nodig heeft, dan heb je jezelf ook op een echte gouden stoel gezet voor alle aanstaande salarisonderhandelingen met je manager of in onderhandelingen met andere managers bij andere bedrijven.