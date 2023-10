Koekjes zijn lekker op zijn tijd. Vooral als je ze zelf bakt. Wij bakken veel koekjes en hebben in de loop der jaren essentiële tools voor het bakken van koekjes gevonden waar we niet zonder kunnen! De meeste van deze bakbenodigdheden zijn niet duur, dienen voor meerdere doeleinden en zijn het ware geheim van het perfecte koekje. Hier zijn 8 essentiële tools voor het bakken van koekjes.

Essentiële tools voor het bakken van koekjes

1. Deegsnijder

Bij het bakken van koekjes hebben we altijd een deegsnijder bij de hand. Dit is de beste gok van een bakker als het gaat om het gemakkelijk snijden van ingrediënten zoals boter. Er gaat niets boven deze tool als het gaat om eenvoudig opruimen. Wanneer een partij koekjes klaar is, verwijdert deze schraper gemakkelijk alle gedroogde resten op bakoppervlakken. Deze multifunctionele baktool zal elk koekjesrecept ongetwijfeld gemakkelijker maken, en je zult eruit zien als een echte professional als je er een gebruikt in je eigen keuken.

2. Deegschraper

De truc om plakkerig koekjesbeslag uit een mixer of kom te schrapen is een deegschraper. De beste schraper is stijf genoeg om het deeg gemakkelijk te manoeuvreren, maar flexibel genoeg om ervoor te zorgen dat je elke druppel zelfgemaakt deeg of glazuur uit de kom haalt.

3. Bakkwast

Bakken is absoluut een kunstvorm en elke koekjeskunstenaar zal je vertellen hoe belangrijk een goede bakkwast echt is om het perfecte koekje te maken. Deze tool is handig om glazuur perfect aan te brengen op koekjes.

4. Rasp

Met deze essentiële keukengadget kun je gemakkelijk citrusvruchten en andere belangrijke ingrediënten raspen voor de perfecte hoeveelheid smaak, elke keer weer.

5. Schilmesje

Een betrouwbare dunschiller met een groot oppervlak is een onmisbare baktool om gemakkelijk dingen te schillen zoals appels.

6. IJsschep

Hoe krijg je een perfect rond koekje? Het geheim is bekend! Het deeg scheppen met een ijsschep is de beste manier om keer op keer perfect ronde koekjes te krijgen. Met een kleine ijsschep zijn al je koekjes met weinig moeite gelijkmatig van grootte en vorm!



Pro-baktip: smeer de scooper eerst heel licht in met olie, zodat het deeg nooit blijft plakken!

7. Kleine spatel

Een kleine spatel is het geheime wapen van elke koekjesbakker. Van het eenvoudig verwijderen van koekjes van de bakvorm tot het subtiel gladstrijken van glazuur op versgebakken koekjes, dit kleine hulpmiddel komt altijd van pas.

8. Botermessen

Je kunt nooit genoeg botermessen in je bakset hebben, en de kans is groot dat je er al een paar in je lade hebt liggen. Van het vasthouden van bakplaten tot het uitscheppen van kleine droge ingrediënten zoals kruiden, het botermes is echt de beste vriend van een koekjesbakker.