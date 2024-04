8 feiten die je moet weten over ADHD

Laatst geüpdatet op april 2, 2024 by Redactie

“Het is gewoon mijn ADHD die begint te werken”, zeggen veel mensen als ze zich niet kunnen concentreren, te veel energie hebben of snel afgeleid raken. Maar eigenlijk is ADHD een zeer ernstige aandoening die door een professional moet worden behandeld. Wat zijn de echte feiten over ADHD? Wat zijn de dingen die je niet weet over de aandoening? Hier zijn 8 feiten die iedereen over ADHD moet begrijpen:

1. Jongens vs. meisjes:

De reden waarom het lijkt dat meisjes niet zo vaak de diagnose ADHD krijgen als jongens, is omdat ze iets later symptomen ontwikkelen dan jongens, en die symptomen zijn anders. Over het algemeen lijken meisjes minder storend en meer onoplettend te zijn.

2. ADHD kan doorgaan tot in de volwassenheid:

Naarmate we ouder worden, kan ADHD zich op andere manieren presenteren en leiden tot stemmingsstoornissen, angst, middelenmisbruik, agitatie, slaapproblemen en andere gedragsproblemen. De symptomen van hyperactiviteit/impulsiviteit zijn prominenter in de kindertijd, maar deze symptomen verbeteren meestal naarmate een kind ouder wordt. De symptomen van onoplettendheid gaan meestal door tot in de adolescentie en volwassenheid.

3. ADHD wordt vaak verkeerd gekarakteriseerd als een leerstoornis:

De reden waarom ADHD soms verkeerd wordt gekarakteriseerd als een leerstoornis, is dat ongeveer 2/3 van de kinderen met ADHD een soort van diagnosticeerbare leerstoornis of een andere psychische stoornis heeft. Er is echter een duidelijk onderscheid tussen ADHD en leerstoornissen.

4. Het is niet zo dat ADHD overdreven wordt gediagnosticeerd:

We zien dat meer kinderen de diagnose ADHD krijgen vanwege een groter bewustzijn en verbeterde detectie van de aandoening, inclusief die kinderen die mogelijk minder ernstige vormen ervan hebben. Naarmate meer mensen over ADHD leren en de symptomen ervan kunnen herkennen, worden kinderen vanaf vier jaar en meer adolescenten, meisjes en volwassenen met deze aandoening geïdentificeerd en behandeld.

5. ADHD is niet alleen zich niet kunnen concentreren:

Helaas is het in onze samenleving maar al te gewoon geworden om kinderen die zich misdragen als ADHD te beschouwen. ADHD is geen term om lichtvaardig mee om te gaan. ADHD is een zeer ernstige aandoening die het gedrag en functioneren van zowel kinderen als volwassenen kan belemmeren. Het moet worden behandeld door een opgeleide professional.

6. Harder je best doen is niet het antwoord:

Als je ADHD hebt, laat mensen jou of je kinderen er dan niet van overtuigen dat ze harder hun best moeten doen, zich meer moeten concentreren of proberen hun hyperactiviteit onder controle te krijgen. Het is hetzelfde als een diabeticus vertellen dat zijn bloedsuikerspiegel niet uit de hand mag lopen. Medicatie, therapie en gedragsveranderingen zijn nodig om verbetering te zien.

7. Krijg een juiste diagnose:

10 procent van de kinderen tussen de vier en 17 jaar wordt door hun ouders gemeld als zijnde gediagnosticeerd met ADHD. Zorg ervoor dat je een juiste diagnose krijgt van een getrainde professional in de geestelijke gezondheidszorg die gespecialiseerd is in ADHD en die de juiste combinatie van behandeling, waaronder medicatie en therapie, kan voorschrijven.

8. ADHD is geen weerspiegeling van de opvoedingsstijl:

Ouders mogen nooit de schuld krijgen omdat hun kind ADHD heeft. ADHD is een echte aandoening die geworteld is in de samenstelling van de hersenen, net als depressie, bipolaire stoornis, angststoornissen en andere psychiatrische aandoeningen. Je kind zou de diagnose ADHD hebben gekregen, ongeacht hoe hij/zij is opgevoed.