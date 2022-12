8 oudejaarsfeestjes waar je gasten dol op zullen zijn

Maak van de laatste avond van het jaar de beste tot nu toe! Ja, 31 december is de perfecte avond om de zorgen van het afgelopen jaar even te vergeten en nog een laatste speciale herinnering voor het jaar te creëren. Breng gasten in de stemming door een thematische (papieren of elektronische) uitnodiging te maken voor je oudejaarsfeest. Plan je eten, serviesgoed en inrichting rond het thema en de activiteiten. De sleutel is om activiteiten te vinden die iedereen bezig houden tot de klok 12 uur slaat. Hier zijn 8 feestideeën waar je gasten dol op zullen zijn:

Lees ook: Zo organiseer je een oud en nieuw themafeest

Een talentenjacht

Vertel grappen, doe een dansje, bespeel een instrument, gebruik wijnglazen met water erin om een goocheltruc uit te voeren. Dit is iets waar jong en oud deel van uit kunnen maken!

Maak je eigen pastasaus

Breng de laatste uurtjes van 2022 door met spaghetti carbonara, fettucine, ravioli of pappardelle! “Delizioso!”



Meel, eieren, water, een pastamachine en je hebt een pasta-avond! Wijs een paar gasten toe om een pastasaus te maken en de rest kan aan de slag met de pasta.

Heb een goed oud dansfeest

Muurbloemen en pronkende dansers zullen evengoed genieten van een dansfeest. Maak een epische afspeellijst en geniet van een avond dansen in paren of solo dansen op de nieuwste en beste hits.

Karaoke

Vanavond is de avond om de Beyoncé, Michael Jackson of Dolly Parton in jou naar boven te halen! Vergeet niet je favoriete nummers van het afgelopen jaar en oudejaarswinnaars zoals ABBA’s Happy New Year erin te gooien.

Een moordmysterie avond

Wie houdt er niet van een mysterie? Een perfecte avond voor een volwassen publiek. Dit is ideaal voor een groep die zich verkleedt en geniet van het spelen van de personages naarmate de avond vordert. Vind enkele gratis moordmysteriespellen online, kies voor een betaalde, duurdere internationale versie (gegarandeerd succes) of meer betaalbare opties.

Film avond

Deze is voor de stellen en dames die thuis willen ontspannen. Bekijk je favoriete golden oldies tot middernacht, knal dan de bubbels en steek een sterretje aan!

Aankleden in jaren 80 stijl

Het is tijd om die mixtape uit de jaren 80 af te spelen terwijl je het nieuwe jaar verwelkomt. Laat de retropret beginnen met groot haar, neon topjes en beenwarmers. Denk aan de discolichten en feest mee met Madonna, Queen, Michael Jackson en LL Cool J.

Lees ook: Tips om familieruzies tijdens de feestdagen te vermijden

Speurtocht

Dit is er een voor de jongere gasten. Maak aanwijzingen en kijk hoe de kinderen minischatten in huis vinden! Houd de prijzen klein en leuk.



Nu je alle feestideeën en planning hebt gedaan, hoef je alleen maar de mousserende wijn of champagne te koelen, de muziek harder te zetten en te vieren tot het tijd is voor het aftellen.



10…9… 8… 7… 6… 5… 4… 3… 2… 1… Gelukkig nieuwjaar!