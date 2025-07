8 recepten uit de Japanse keuken

Laatst geüpdatet op juli 10, 2025 by Redactie

De Japanse keuken is een van de meest populaire keukens ter wereld. Japanse gerechten zijn niet alleen heerlijk, maar ook erg gezond en rijk aan voedingsstoffen. Vandaag willen we een paar recepten aanbieden voor gerechten geïnspireerd op de Japanse keuken, die zeker elke fijnproever zullen bekoren. Van Gyoza-knoedels, via tataki, tot ramen – hier zijn onze suggesties voor liefhebbers van de Japanse keuken.

Japanse salade met champignons

Ingrediënten:

100 g Droge champignons geblancheerd

200 g komkommer in dunne halve plakjes gesneden

50 g witte ui in dunne plakjes gesneden

Saus:

3 eetlepels mangopulp

Limoensap 2 eetlepels

2 eetlepels mayonaise

Een snufje zout

Een snufje peper

Bereidingswijze:

Giet kokend water over de champignons. 5 minuten laten staan. Snijd de komkommer in de lengte doormidden, verwijder de zaadlijsten en snijd de komkommer in stukjes. Pel en snijd de uien. Maak de saus door alle ingrediënten door elkaar te mengen.

Japanse okonomiyaki pannenkoeken

Ingrediënten:

100g Panko paneermeel

1 eetlepel Light Sojasaus

540 g bananenbloem in dunne reepjes gesneden

½ kleine witte kool in dunne reepjes gesneden

4 eieren

Een snufje zout

Olie om te frituren

Saus:

1 vel Nori vellen in lange reepjes gesneden

1 eetlepel Witte sesam

4 eetlepels mayonaise

1 eetlepel gehakte bieslook

Bereidingsmethode:

Leg de bananenbloem op een zeef. Spoel het goed af onder koud stromend water. Vervolgens grondig uitlekken en snijden.

Klop de eieren in een kom en klop ze glad. Breng op smaak met zout en sojasaus. Snijd de kool, doe hem in een grote kom. Meng met bananenbloesem en panko.

Verwarm de pan en gebruik een lepel om grote cakes te vormen (ongeveer 15 cm in diameter). Bak op middelhoog vuur aan beide kanten goudbruin.

Serveer met mayonaise, sesam, nori. Bestrooi met bieslook.

Gyoza dumplings met vlees

Porties: 4

Tijd: 60 minuten

Moeilijkheidsgraad: 2

Scherpteniveau: 1

Ingrediënten:

100 ml Chinese Pruimensaus

2-3 fijngehakte teentjes

1 theelepel gemberpasta of 2 theelepels geraspte verse wortel

1-2 eetlepels sojasaus

400 g gehakt kalkoenvlees

1 pakje gyoza-knoedelsdeeg

1 ui

1 bosje bieslook

2 eetlepels gehakte korianderblaadjes

Ingrediënten:

Doe het vlees in een kom en meng het met knoflookpasta, gemberpasta en breng op smaak met sojasaus. Laat 15 minuten in de koelkast staan.

Rol het deeg uit en snijd cirkels met een glas. Doe vervolgens de vulling op elk stukje en plak het aan elkaar.

Stoom de dumplings 10 minuten.

Giet de pruimensaus in kommen en serveer met kant-en-klare dumplings.

TIP: Als je van een vleugje pittigheid houdt, voeg dan een theelepel chilipasta toe aan het vlees.

Ramen

Ingrediënten:

2 eetlepels lichte sojasaus

1 zakje Miso Pasta

½ verpakking Ramen noodles gekookt volgens het recept

1 pakje Shiitake Mushrooms

1 theelepel Witte sesam

700 ml groente- of vleesbouillon

3 teentjes knoflook

3 cm gember

2 citroengrassen

150 g varkensvlees

2 eieren

4 eetlepels olie

Een handvol gehakte lente-ui

Bereidingsmethode:

Verhit 2 eetlepels olie in een grote pan. Voeg gehakte ui, knoflook en gember toe. Giet de bouillon, voeg citroengras toe en kook op laag vuur gedurende 20-30 minuten.

Giet gedurende deze tijd heet water over de champignons gedurende 5 minuten. Als ze zacht zijn, laat ze uitlekken en snijd ze in dunne plakjes, zet ze opzij.

Kook de eieren – 5 minuten nadat het water kookt.

Snijd het vlees in plakjes en bak ze kort. Haal uit de pan.

Bak de champignons in dezelfde pan.

Als de bouillon klaar is, zeef je hem door een zeef.

Doe de pasta, champignons, vlees, ei in een kom en giet de bouillon. Voeg lente-ui toe en bestrooi met sesamzaadjes.

Varkens en Shiitake spiesjes

Ingrediënten:

250 g Shiitake-paddenstoelen in marinade

100 g Tonkatsu saus

400 g in blokjes schouderkarbonade

2 middelgrote witte uien in dikke blokjes gesneden

Een snufje zout

Een snufje peper

Olie

Bamboe spiesstokjes

Bereidingsmethode:

Snijd de karbonade en marineer in zout en peper met toevoeging van olie.

Spoel de shiitake-paddenstoelen af onder stromend water. Snijd de ui.

Rijg het vlees, uien en champignons op spiesjes. Bak of grill tot het vlees zacht is. Smeer de spiesjes van tijd tot tijd met een borstel in met Tonkatsusaus.

Serveer warm.

Zalm tataki met bonensalade

Porties: 4

Tijd: 35

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 2

Ingrediënten:

2-3 eetlepels Witte Sesam

50 g Teriyaki Saus

1 blikje Mexicaanse rode salsa dip

½ blikje zwarte bonen

400 g zalmfilet

Zout, peper, suiker om de vis op smaak te brengen

2 eetlepels koriander

1 limoen

Bereidingsmethode:

Kruid de zalm met zout en peper. Verwarm de pan en bak de vis aan elke kant een paar seconden zodat hij rauw blijft van binnen. Haal uit de pan, besmeer met teriyakisaus en bestrooi met sesamzaadjes. Zet minstens 10 minuten in de koelkast. Snijd de zalm vervolgens in plakjes.

Meng de zwarte bonen met Mexicaanse salsa en koriander in een kom.

Serveer de plakjes zalm met bonensalade en besprenkel het geheel met limoensap.

Kimchi soep

4 porties

Duur: 45 minuten

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 2

Ingrediënten:

1-2 eetlepels gochujang bulgogi marinade voor varkensvlees

2 eetlepels lichte sojasaus

80 g Kimchisaus

300 g kippendijvlees in reepjes gesneden

1,5 l kippenbouillon

200 g Chinese kool

50 g wortelen in halve plakjes gesneden

1 ui in veren gesneden

2 eetlepels olie

1 bosje fijngehakte lente-uitjes

3 eetlepels gehakte koriander

Bereidingsmethode:

Meng het vlees met de sojasaus en laat het minstens 15 minuten staan.

Giet olie in een grote pan en bak de kip op middelhoog vuur. Voeg vervolgens de ui, wortel en kool toe en bak alles een paar minuten. Voeg na deze tijd kimchisaus, gochujang bulgogi marinade toe en laat 2-3 minuten sudderen. Voeg de kippenbouillon toe en breng aan de kook. Zet het vuur lager en laat ongeveer 20 minuten sudderen.

Bestrooi de soep met koriander en lente-ui.

Teriyaki Bowl

Aantal porties: 2

Tijd: 40

Moeilijkheidsgraad: 1

Scherpteniveau: 2

Ingrediënten:

100 g zwarte bonen

2 theelepels fajita kruiden

70 g Teriyaki Saus

100 g kipfilet in reepjes gesneden

100 g basmatti rijst

1 avocado

1 kleine wortel

1 rode ui in veren gesneden

Zout, veren om de kip op smaak te brengen

Om te serveren:

2 theelepels eerder geroosterde Witte Sesam

2 eetlepels sesamolie

4-5 stuks gesneden rode jalapeno pepers

1 limoen in stukjes gesneden

3 eetlepels verse koriander, grof gehakt

Bereidingsmethode:

Kook de rijst volgens de aanwijzingen op de verpakking.

Marineer de kip in zout en peper, bak dan goudbruin, voeg de ui en bonen toe, bak het geheel 2 minuten, meng aan het einde met teriyakisaus.

Snijd de avocado en wortel in plakjes.

Snijd de avocado en wortel in plakjes.

Doe de gekookte rijst in een kom, voeg de avocado en gebakken kip met bonen en uien toe. Bestrooi het geheel met sesam, koriander en gesneden jalapeno pepers, besprenkel met limoensap en sesamolie.