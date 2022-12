8 Tips voor meer seks tijdens de feestdagen

De decembermaand is een maand met een hoop feestdagen. Hierdoor wordt the most wonderful time of the year vaak overschaduwd door volle agenda’s en stress omtrent het voorbereiden van de diners en het inkopen van de leukste cadeaus. En laat dat nou net, volgens onderzoek van Stanford University, de reden zijn waarom we in aanloop naar en ook tijdens de kerstdagen het minste zin hebben in een goede vrijpartij. Herkenbaar? LELO, high-end designer van seksspeeltjes en voorvechter van seksueel welzijn, schiet te hulp! Met deze Holiday countdown geeft het luxe seksspeeltjes merk je graag, in aanloop naar kerst en oud en nieuw, acht dagen lang een leuke sekstip. Zo blijft ook tijdens de feestdagen de passie (tussen de lakens) opbloeien en gaan jij en je bedpartner knallend het nieuwe jaar in.

Dag 1: mistletoe make-out session

Wanneer is de laatste keer dat jullie eens een goed partijtje hebben getongworsteld? De ‘mistletoe’, oftewel maretak, is volgens Scandinavische sprookjes dé plant van de liefde en de traditie luidt dat je iemand moet kussen wanneer je samen onder dit groene takje staat. Dus pak je kans tijdens de feestdagen en geef je partner niet enkel een kus onder de mistletoe, maar kies voor een lekkere gepassioneerde tongzoen. Probeer voor de lekkerste zoen ook je handen wat meer te gebruiken en varieer eens vaker van tempo en intensiteit. Gegarandeerd overslaande vonken tijdens de kerst!

Dag 2: put a ring on it

Kerst zonder piek? Hier hoef je deze kerst niet bang voor te zijn. Voeg bijvoorbeeld eens een cockring toe aan jullie seksuele avontuurtjes. Dit seksspeeltje zorgt voor een compleet nieuwe ervaring en een heftigere climax voor jullie beiden. Door de ring houdt degene met de penis het langer vol, zijn er extra vibraties voelbaar én zorgt het voor een hardere erectie. De voordelen voor degene met een vulva? Extra stimulatie op de clitoris. Win-win dus!



Tip! Probeer de LELO TOR 2

Dag 3: keep on dreaming

Probeer eens wat meer je fantasie te gebruiken. Zodra jij je mind naar wat spicy gedachtes stuurt, zal je automatisch meer opgewonden raken. Denk bijvoorbeeld aan hetgene waar jij het warmer van krijgt. Tip: samen fantaseren is nóg spannender. Hoe je dit doet? Denk aan een bepaalde handeling of situatie waar jij naar verlangt en bedenk hier samen een verhaal of context omheen: waar ben je? Hoe ziet de situatie eruit? Ben je in controle, of juist niet? Fantaseer er samen op los!

Dag 4: have Yourself a Merry Little Christmas

In voor wat solopret? Neem wat tijd voor jezelf tijdens de drukke feestdagen. Uit onderzoek blijkt dat 85 tot 96 procent van de vrouwen meer dan rechttoe-rechtaan penetratie nodig heeft om te kunnen genieten van haar hoogtepunt. En laat nou net de LELO SILA, een sonische clitorisstimulator, de hotspot van de vrouw in het zonnetje zetten. Deze toy pulseert, zuigt en stimuleert je op de juiste plaatsen – voor een lipbijtend, tenenkrullend orgasme.

Dag 5: switch it up

Een andere manier om de seks wat spannender te maken? Experimenteer met verschillende standjes. En om in de kerstsfeer te blijven.. Wat dacht je van het standje ‘sledetocht’? Hierbij gaat de ontvangende partner achterstevoren en schrijlings op de andere sekspartner zitten terwijl de ontvangende partner op en neer beweegt. Je zou ook eens voor ‘elf on the shelf’ kunnen gaan. Bij dit standje laat jij je partner voor je op de knieën zitten terwijl jij op het aanrecht of op tafel zit. Geniet van een oraal hoogtepunt op dezelfde plek waar je ook het kerstdiner voorbereid (uiteraard wel voor- en achteraf goed opruimen en schoonmaken).

Dag 6: warmhoudertje

De ultieme manier om in the mood te komen: het branden van een romantisch kaarsje. Maar dan natuurlijk niet zomaar een kaars. Kies bijvoorbeeld de LELO’s Flickering Touch Massage Kaars. Zodra ‘ie wordt aangestoken, verandert de wax in een heerlijk geurende massageolie. De zijdezachte formule is speciaal ontworpen om je huid te voeden en te hydrateren, terwijl de subtiele geur je zintuigen prikkelt. Dat wordt geheid een potje relaxseks.

Dag 7: dirty talk

Want to spice things up? Begin eens met een portie dirty talk. Communicatie is dé basis van een relatie, dus ook die van tussen de lakens. Mocht dit nog buiten je comfort zone liggen, start dan eens met het bespreken van een situatie (uit het verleden) die je helemaal geweldig vond. Hiermee herinner je jouw partner aan een moment waarvan je weet dat jullie beiden genoten hebben!

Dag 8: fireworks

Het einde van het jaar komt steeds dichterbij! Nog steeds weinig zin? Als je into seksspeeltjes bent, heb je ongetwijfeld wel eens gehoord van koppelspeeltjes. Deze variant, de LELO TIANI 3, heeft ontzettend veel voordelen: het is bedienbaar op korte en lange afstand én heeft oneindig veel trilstanden. Het speeltje stimuleert zowel van binnen als van buiten, waarbij jullie beiden kunnen genieten van deze geweldige trilsensatie. Geheid vuurwerk dus, ook als jullie even niet bij elkaar in de buurt zijn.