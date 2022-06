8 verborgen voordelen van lichaamsbeweging

We denken allemaal dat we de voordelen van lichaamsbeweging kennen – maar is dat echt zo? Of je nu fit wordt in de sportschool, in de buitenlucht, in de studio of in het zwembad, lichaamsbeweging is belangrijk. Van de energieboost die je krijgt na een sportsessie tot de lange termijn gezondheidsvoordelen die sporten en bewegen met zich meebrengen, het zijn deze factoren die het de sportsessie waard maken.

Op de langere termijn hebben wetenschappelijke studies herhaaldelijk positieve effecten aangetoond. Het immuunsysteem krijgt een boost, stress wordt verminderd en angsten worden onder andere verlicht. Uit onderzoek van de laatste paar jaar blijkt dat er meer verborgen voordelen van lichaamsbeweging zijn dan je zou denken. David Lloyd Clubs zet ze voor je op een rij:

1. Eeuwige jeugd

Vergeet dure huidverzorging. Lichaamsbeweging kan de rem zijn op het verouderingsproces. Uit een onderzoek is gebleken dat mensen boven de 40 die regelmatig sporten de huidsamenstelling van iemand van 15 jaar jonger hebben. Een andere studie zegt dat lichaamsbeweging de celveroudering kan vertragen, waardoor je DNA jong blijft.

2. Slaap lekker

Lichaamsbeweging kan je helpen sneller in slaap te vallen en zelfs de slaapkwaliteit te verbeteren, volgens slaapexpert Johns Hopkins. Je hoeft jezelf niet uit te putten met een intensieve workout (tenzij je dat natuurlijk wilt) – 30 minuten redelijke activiteit zou voldoende moeten zijn.

3. Anti Covid

Er is goed nieuws als je de Covid-vaccins hebt gehad en je besluit om te sporten. Volgens een studie van de Glasgow Caledonian University kan regelmatige lichaamsbeweging – zo’n beetje alles waardoor je een redelijk buiten adem van raakt – de effectiviteit van het vaccin met wel 40% verhogen.

4. Focus

Nederlands onderzoek suggereert dat lichaamsbeweging kinderen kan helpen zich te concentreren op school. Er bleek dat onder schoolkinderen degenen die deelnamen aan een combinatie van lessen en lichaamsbeweging hun aandacht beter bij de les hielden dan degenen die de hele schoolochtend stil hadden gezeten.

5. Boost je creativiteit

Eindelijk die roman schrijven? Of dat schilderij maken? Wat je creatieve uitlaatklep ook is, lichaamsbeweging kan een rol spelen: uit een onderzoek van de Stanford University is gebleken dat wandelen op een loopband of in de buitenlucht de stroom van creativiteit en ideeën bevordert.

6. Recept tegen droge ogen

Heb je last van droge ogen door bijvoorbeeld te veel schermtijd? Verbazingwekkend genoeg kan het antwoord liggen in de sportschool in plaats van bij de plaatselijke apotheek. Deelnemers aan een recente studie die vijf keer per week sportten, bleken een betere traanafscheiding te hebben dan degenen die één keer per week sportten.

7. Blijf helder denken

Naast de meest bekende geestelijke voordelen die bewegen met zich meebrengen zoals het verminderen van stress, het verlichten van angst, een energieker gevoel en een kalmere gemoedstoestand profiteren de hersenen op nog meer vlakken van lichaamsbeweging. Actief bezig zijn kan namelijk ook de gezondheid van de hersenen bevorderen wanneer we ouder worden, aldus een recente studie, wat bijdraagt aan verbeterde cognitieve vaardigheden.

8. Verdien meer geld

Zin in een loonsverhoging? Volgens een Amerikaans onderzoek verdienen mensen die aan lichaamsbeweging doen 6-10% meer dan hun collega’s die weinig aan lichaamsbeweging doen.