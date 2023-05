80% van de vrouwen krijgt bikinistress

Laatst geüpdatet op mei 24, 2023 by Redactie

Het is bijna zomer, ons favoriete seizoen, en dat betekent ook dat het bikiniseizoen voor de deur staat. We weten allemaal dat dit intimiderend kan zijn, maar wij willen je geruststellen dat er maar weinig vrouwen zijn die veel aandacht besteden aan andere vrouwen en dat de reacties meestal positief zijn! Laten we het gevoel van onzekerheid tegengaan en het gevoel van vreugde dat de zomer met zich meebrengt verwelkomen!



* Vrouwen voelen zich het minst zelfverzekerd in een bikini. De eerste bikini dag ervaart de meerderheid van de vrouwen met stress.

* Door deze onzekerheid besluit een meerderheid zich meer te bedekken, door bijvoorbeeld een badpak te kiezen in plaats van een bikini. Het kan zélfs zo zijn dat zij het strand, het park of het zwembad vermijden.

* Slechts een klein deel let op andere vrouwen die in hun zwemkleding verschijnen en wanneer ze dit doen zijn de reacties veelal positief. Toch denken de meeste vrouwen het tegenovergestelde!

* Hunkemöller vindt dat het tijd is om het dit beeld te veranderen en vrouwen aan te moedigen hun lichaam te omarmen zoals het is!

Lees ook: Ga jij voor een badpak of bikini?

Vrouwen strijden met ‘Bikini Onzekerheid’

De zon laat zich weer zien, de vogels zingen vrolijk in het rond en de terrassen worden weer voller – de zomer komt eraan. En hoewel de zomer voor sommige in het teken staat van ontspanning, avontuur en het creëren van (positieve) herinneringen, kan voor veel vrouwen de gedachte bij het dragen van een bikini, veel stress en onzekerheid met zich meebrengen. Uit de resultaten van een recent onderzoek van lingeriemerk Hunkemöller bleek zelfs dat maar liefst 77% van de Nederlandse vrouwen stress ervaart als ze weer voor het eerst een bikini aantrekken. Deze bikinistress beïnvloedt 76% van de vrouwen in hun kledingkeuze.



Meer dan één derde van de Nederlandse vrouwen (en zelfs nog meer vrouwen in Duitsland en België) draagt geen bikini’s vanwege onzekerheden en 30% gaat minder vaak naar het zwembad dan ze zouden willen. Bovendien gaf 32% toe dat zij zich onzeker voelen omdat ze denken dat anderen hun uiterlijk onder de loep nemen. Daarnaast voelt 42% zich het meest onzeker over hun lichaamsvorm en is 31% onzeker over haar totale omvang.

Bikini-angst? Niet nodig: 65% van de vrouwen bewondert anderen in bikini

Het is ontmoedigend om te horen dat een aanzienlijk aantal vrouwen het dragen van bikini’s vermijdt vanwege onzekerheden die mogelijk in stand zijn gehouden door maatschappelijke schoonheidsnormen. Deze normen kunnen een gevoel van schaamte en twijfels creëren, waardoor vrouwen zich ongemakkelijk gaan voelen en uiteindelijk hun zelfrespect laten beïnvloeden. En het is zo onnodig!



De realiteit is namelijk dat, ondanks het negatieve zelfbeeld, de meeste vrouwen die naar andere vrouwen op het strand kijken (93%), dit positief en aanmoedigend bedoelen. 65% van de vrouwen bewondert andere vrouwen in bikini en ondersteunt elkaars keuze om te dragen waar ze zich comfortabel en zelfverzekerd in voelen.



“Door het promoten van body positivity en het challengen van bekrompen schoonheidsnormen, kunnen we een inclusievere en positievere cultuur creëren die alle lichaamstypes viert en vrouwen in staat stelt zich zelfverzekerd en mooi in hun vel te voelen, ongeacht wat ze willen dragen..”, zegt Charlotte Davies, Chief Product Officer bij Hunkemöller. “Het dragen van een bikini kan een bevrijdende ervaring zijn die vrouwen in staat stelt hun lichaam te omarmen en zich lekker in hun vel te voelen. Het is tijd om deze vrijheid te omarmen en te vieren.”

Summer Made Me Do It – Bedekken is niet nodig

Bij Hunkemöller streven we ernaar vrouwen te inspireren en ze te helpen hun mooiste en meest authentieke zelf te zijn. Samen kunnen we elkaar versterken. We denken dat het tijd is om het taboe te doorbreken en vrouwen aan te moedigen hun lichaam te omarmen zoals het is. Iedereen mag een bikini dragen! De campagne #SummerMadeMeDoIt van Hunkemöller is ontwikkeld om vrouwen te helpen zich zelfverzekerd en mooi te voelen, ongeacht hun vorm of maat.



Door het aanbieden van een breed assortiment voor elk lichaamstype, moedigt de campagne vrouwen aan om van zichzelf en hun lichaam te houden. Dus laten we deze zomer de negatieve lading achterwege laten en een positieve, body-positive, houding aannemen. Laten we elkaar helpen om van onszelf en ons lichaam te houden, elkaar te versterken en laten we van deze zomer de beste tot nu toe maken!

Lees ook: Hoe krijg je je lichaam bikini klaar in een paar weken

Overige resultaten op een rij