85% van werkenden vindt goede band met collega’s belangrijk

Laatst geüpdatet op april 6, 2023 by Redactie

Vandaag, donderdag 6 april, is het Nationale Collegadag. Deze dag is sinds 2021 door uitzendorganisatie Olympia geïnitieerd en steeds meer werkgevers en werknemers in Nederland doen mee. Voor veel mensen maken collega’s het verschil op hun werk, blijkt uit onderzoek van Olympia onder werkenden. Uit het onderzoek komt naar voren dat 85% van de werkenden een goede band met collega’s belangrijk tot heel belangrijk vindt. Zelfs 60% van de werkenden heeft vriendschappen gesloten op het werk. Opvallend is dat slechts 37% daadwerkelijk waardering uitspreekt naar een collega.



Werkenden in Nederland laten volgens de uitzendorganisatie wel een kans liggen om werken meer betekenis te geven. Steven Gudde, directeur Impact & Arbeidsmarkt bij Olympia legt uit: “Iedereen die werkt heeft collega’s, maar is natuurlijk zelf ook collega van de ander. Veel wordt als vanzelfsprekend gezien, behalve als zaken niet goed gaan. Maar als je als collega’s af en toe ook naar elkaar uitspreken dat je iets goed hebt gedaan, of gewoon zegt dat je blij bent met iemand als collega om wat voor reden dan ook, dan heeft dat heel veel waarde. Niet alleen voor degene die het compliment krijgt, maar ook degene die het compliment uitdeelt.”

Donderdag 6 april Nationale Collegadag

Donderdag 6 april is een dag om je uit te spreken, op iemand af te stappen en die ene collega eens in het zonnetje te zetten. Het uitspreken van een compliment zorgt voor persoonlijke verbinding. Gudde vervolgt: “Met een compliment weet een ander dat hij van waarde is, maar ook het besef dat jij dat kan zijn voor een ander is heel waardevol. Daarmee krijgt werk extra betekenis.”

Fijne collega’s

Tenslotte blijkt uit het onderzoek dat fijne collega’s op nummer-2 staat op het wensenlijstje van werkenden. Op nummer-1 staan salaris en goede arbeidsvoorwaarden. En op de vraag: Wat betekent het hebben van fijne collega’s voor jou? Zijn de drie meest gehoorde antwoorden: werkplezier, goede werksfeer en het vormt een belangrijke reden om graag naar je werk te gaan.