9 dingen om te doen in Thessaloniki

Op vakantie naar Thessaloniki? De stad met zijn Byzantijnse geschiedenis, cafés aan het water en energieke jeugdcultuur, is een aanrader om te ontdekken. We hebben een lijst samengesteld met onze favoriete dingen om te zien en te doen in deze levendige en historische stad.

Top plekken in Thessaloniki – die toevallig ook gratis zijn!

Fietsen

1. Spring op de fiets en geniet van de langste stedelijke waterkant van Europa. Vijf kilometer kustlijn brengt je van de haven naar het concertgebouw van de stad en onderweg kun je genieten van het uitzicht op de berg Olympus.

Wandel door Ano Poli

2. Als je door Ano Poli of de ‘oude stad’ wandelt, kom je langs oude overblijfselen van de stadsmuren, kastelen en torens – waarvan er vele werden gebouwd om de Turkse dreiging te weerstaan, en bijna allemaal zijn aangewezen als UNESCO-werelderfgoed. Het gebied beschikt ook over prachtige, traditionele en kleurrijke huizen, smalle geplaveide straatjes en traditionele taverna’s.

Bezoek het symbool van Thessaloniki

3. De Witte Toren die is aangenomen als een symbool van de stad, de cilindrische Witte Toren werd in de 15e eeuw gebouwd op de plaats van een oudere Byzantijnse toren. Nu met een interactief museum, een café op de top en een uitkijkplatform met fantastisch uitzicht over de zee en de stad, is het een must-see tijdens een reis naar Thessaloniki.

Lees ook: Eilandhoppen in Griekenland: drie toffe belevingen

Geniet van de food markets

4. Geniet van de aroma’s en kleuren van de food markets Kapani, Mondiano en Vlali, die allemaal in de vroege jaren 1900 werden gebouwd door de rijke Joden van de stad.

Loop naar de haven van Thessaloniki

5. Niet alleen is de haven van Thessaloniki een van de grootste Griekse zeehavens, maar aan Quay One staat ook het monumentale gebouw Warehouse 1, waar het bioscoopmuseum van de stad is gehuisvest. De missie van het museum is het verzamelen, bewaren en tentoonstellen van voorwerpen uit het leven van de bioscoop in Griekenland. Het museum heeft de grootste bioscoopbibliotheek in Griekenland, met 6.500 titels.

Geniet van de zonsondergang

6. Bekijk de meest spectaculaire zonsondergangen vanaf de waterkant. Thessaloniki, gelegen in een baai, staat bekend om zijn betoverende zonsondergangen – en ook zonsopgangen.

Ga naar het Aristotelesplein

7. Het Aristoteles-plein in het centrum van de stad heeft gebogen gevels met zuilen die in de ene richting open zijn naar de waterkant, terwijl het in de andere richting uitzicht biedt op de historische Ano Poli. De geschiedenis is verrassend nieuw en stamt uit de Grote Brand van 1917 die twee derde van de stad verwoestte. Ontworpen door de Franse architect Ernest Hébrard in 1918, werd het grotendeels gebouwd in de jaren 1950 en 12 van zijn gebouwen werden beschermd door de Helleense Republiek.

Galerius complex

8. De Romeinse monumenten van het Galerius complex. De Boog van Galerius en de Rotunda werden gebouwd in het begin van de 4e eeuw en zijn belangrijke oude monumenten – de enige in hun soort uit deze periode die in Griekenland bewaard zijn gebleven. Bekijk de ingewikkelde reliëfscènes van zegevierende veldslagen op de Boog.

UNESCO centraal

9. Dankzij zijn geschiedenis die teruggaat tot de Helleense tijd, heeft Thessaloniki 15 UNESCO-werelderfgoederen. De meeste vindplaatsen stammen uit de vroegchristelijk-Byzantijnse tijd. Bezoek enkele van de mooiste orthodoxe kerken zoals Aghios Demetrius gebouwd in de vijfde eeuw, Aghia Sophia zevende eeuw en Moni Vlatadon, twaalfde eeuw.