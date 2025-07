9 feiten en fabels over vrouwenvoetbal

Laatst geüpdatet op juli 9, 2025 by Redactie

Terwijl de OranjeLeeuwinnen het vanavond op het EK opnemen tegen Engeland, grijpt sportspecialist PassaVoetbal het moment aan om een aantal hardnekkige misverstanden over vrouwenvoetbal te ontkrachten. Want hoewel het vrouwenvoetbal populairder is dan ooit, doen er nog steeds fabels de ronde.



“Vrouwenvoetbal groeit razendsnel, breekt kijkcijferrecords en vult stadions”, zegt Renate Bos, Brand Manager PassaVoetbal (voorheen VoetbalDirect), die zelf ook actief is als voetbalster in de Topklasse. “Het EK laat zien wat vrouwenvoetbal te bieden heeft: intensiteit, intelligentie en een ongelooflijke drive. De groei van het vrouwenvoetbal biedt een enorme kans, niet alleen voor de sport, maar voor de samenleving. We zien steeds meer waardering voor het spel, en die beweging willen we versterken. Want als miljoenen mensen nu geraakt worden door wat er op het veld gebeurt, dan is dit hét moment om ook daarbuiten iets in gang te zetten: meer aandacht, betere begeleiding en gelijke kansen voor elke speelster, op elk niveau.”



Daarom presenteert PassaVoetbal 9 feiten en fabels die je vandaag nog recht kunt trekken in het stadion, op de bank of aan de bar:

Vrouwenvoetbal groeit sneller dan mannenvoetbal

Feit.

In termen van media-aandacht, toeschouwersaantallen, merchandise en sponsoring is het vrouwenvoetbal wereldwijd de snelst groeiende sport. Grote clubs investeren, stadions raken vol, en kijkcijfers breken records.

Vrouwenvoetbal is relatief nieuw

Fabel.

Vrouwenvoetbal kent in Nederland een lange geschiedenis. Al in 1919 stonden de eerste vrouwenteams op het veld, al duurde het tot 1971 voordat de KNVB het officieel erkende. De eerste officiële interland volgde in 1973, tegen Engeland. Sindsdien is het vrouwenvoetbal sterk gegroeid en niet meer weg te denken uit de sportwereld.

Vrouwen raken minder snel geblesseerd dan mannen

Fabel.

Als het gaat om kruisbandblessures, lopen vrouwelijke voetballers een aanzienlijk hoger risico op een voorste kruisbandblessure dan hun mannelijke collega’s, tot wel 4 tot 8 keer vaker. Het afscheuren van een voorste kruisband is een ernstige blessure, die meestal een operatie vereist, gevolgd door een intensief revalidatietraject van minstens 9 maanden. Internationaal onderzoek wijst uit dat fysieke verschillen en hormonen vrouwen kwetsbaarder maken voor een kruisbandblessure. Het Universitair Medisch Centrum Groningen (UMCG) vermoedt dat ook stressfactoren een rol spelen, en gaat de komende jaren meer onderzoek doen naar kruisbandletsel bij voetbalsters.

Mannenvoetbal is aantrekkelijker om naar te kijken

Fabel.

Uit onderzoek van bijzonder hoogleraar Jacco van Sterkenburg (Erasmus Universiteit Rotterdam, ESHCC) blijkt dat veel mensen vrouwenvoetbal juist aantrekkelijker vinden om te kijken. Eén van de belangrijkste redenen? Meer sportiviteit en minder spelbederf. Van Sterkenburg stelt in zijn onderzoek dat het spel bij mannen vaker stilligt door harde overtredingen of spelers die doen alsof ze geblesseerd zijn. Veel fans ervaren dat als storend.

Er bestaan voetbalschoenen die speciaal zijn ontworpen voor vrouwenvoeten

Feit.

Lange tijd speelden vrouwelijke profs op schoenen die ontworpen waren voor mannenvoeten — vaak met ongemak of zelfs blessures tot gevolg. Inmiddels ontwikkelen merken als Nike, adidas en Puma modellen afgestemd op de vrouwelijke anatomie: smallere leest, andere pasvorm, lichter gewicht en betere ondersteuning. Een belangrijke stap richting gelijkwaardigheid én prestaties.

Vrouwen verdienen evenveel als mannen op topniveau

Fabel.

De loonkloof is nog altijd enorm. Waar de best betaalde voetbalster momenteel iets meer dan één miljoen euro per jaar verdient, ligt dat bij Cristiano Ronaldo op maar liefst 246 miljoen euro per jaar. Ook bij transfers is het verschil schrijnend: recent brak Naomi Girma het vrouwenrecord met een transfer van 1,05 miljoen euro van San Diego Wave naar Chelsea – terwijl Neymar in het mannenvoetbal werd verkocht voor 222 miljoen. Equal pay is langzaam in opkomst, met initiatieven in landen als de VS en Noorwegen, maar wereldwijd is gelijke beloning nog verre van realiteit.

Meiden coachen is hetzelfde als jongens coachen

Fabel.

Hoewel jongens en meiden in de jongste jeugd vaak nog weinig verschillen, nemen de fysieke en sociale verschillen vanaf de puberteit duidelijk toe. Daarom vraagt het coachen van meiden vanaf die leeftijd om specifieke kennis, empathie en begeleiding. De KNVB en Nike ontwikkelden samen de Coaching Girls-module, een praktische training voor coaches van meiden- en gemengde teams. De module helpt trainers om verschillen te herkennen en er goed mee om te gaan, zodat meer meiden zich veilig, gezien en gemotiveerd voelen om te blijven voetballen.

Vrouwen hebben een hogere werkdruk tijdens wedstrijden

Feit.

Vrouwen moeten vaak presteren met minder ondersteuning, minder budget voor bijvoorbeeld de aanschaf van sportspullen en personal trainers, en minder faciliteiten. Die beperkte middelen zorgen voor extra druk, maar ook voor een indrukwekkende veerkracht en resultaatgerichtheid.

Wedstrijd- en trainingskleding voor vrouwen wordt steeds beter afgestemd op het vrouwelijk lichaam

Feit.

Sportkleding is niet langer een ‘verkleinde mannenversie’. Fabrikanten investeren steeds meer in pasvorm, materialen en performance gear speciaal voor vrouwen. Nieuwe shirts, broeken en sportbeha’s worden uitvoerig getest in samenwerking met topsporters, waardoor draagcomfort en bewegingsvrijheid flink verbeteren.

Voetbalplezier stimuleren

Tijdens het EK is de reclamecampagne It’s Your Dream van PassaVoetbal te zien op televisie en online. “Met deze campagne hopen we zoveel mogelijk vrouwen en meiden te inspireren om te blijven dromen en door te zetten,” zegt Renate Bos, Brand Manager PassaVoetbal. “En om aandacht te blijven vragen voor vrouwenvoetbal in de breedste zin van het woord. Wij willen voetbalplezier stimuleren – voor de huidige én de volgende generatie speelsters.”

Vrouwenvoetbal verdient een eigen plek

Daarom houdt het voor PassaVoetbal niet op bij een commercial. Het merk werkt al meer dan tien jaar samen met de VVCS (de Vereniging Voor Contractspelers), lanceerde een partnerprogramma met vijf Eredivisie-speelsters, en ontwikkelt bewust producten speciaal voor vrouwen. “We creëren bewustwording over het belang van producten die écht voor het vrouwenlichaam zijn ontworpen, niet simpelweg aangepast van een mannenschoen,” aldus Bos. “Vrouwenvoetbal vraagt om eigen oplossingen, eigen aandacht, en een eigen plek.”