Sommige mensen zijn single omdat ze er bewust voor kiezen om single te zijn, andere mensen hebben geen idee waarom ze single zijn. Deze mensen daten, maar uiteindelijk wordt het geen relatie. Wat doe je verkeerd? Waarom ben je nog single?

Wat kun je doen aan single zijn?

De eerste stap is om je eigen redenen te kennen. De tweede stap is het elimineren van de negatieve effecten van deze redenen. Is het allemaal gewoon toeval? Singles die op het toeval wijzen, zouden meer activiteit moeten tonen bij het zoeken naar een partner en ook meer moeten nadenken over mogelijke eigen delen waarmee ze hun zoektocht naar een partner zouden kunnen blokkeren. We geven hier 9 redenen waarom je nog steeds single bent.

Negatieve eerdere ervaringen en angsten

Singles met angsten en negatieve relatie ervaringen moeten werken aan het creëren van een verbeterde vertrouwensbasis door open communicatie en mogelijke problemen onmiddellijk aan te pakken om herhaling van negatieve relatiepatronen vanaf het begin te voorkomen.

Hoge normen

Iedereen die de indruk heeft dat zijn eigen hoge normen het moeilijk maken om een ​​partner te vinden, moet zijn eigen normen kritisch bekijken. In principe geldt de aanbeveling om ervoor te zorgen dat de waarden compatibel zijn, maar om compromissen te sluiten in meer oppervlakkige kenmerken van het uiterlijk of de economische situatie. Een tweede blik kan vaak leiden tot een andere beoordeling.

Remmingen en twijfels

Mensen met remmingen konden online daten al gebruiken om aan meer zelfvertrouwen te werken en hun communicatieve vaardigheden te trainen. In dergelijke gevallen kunnen communicatie- en flirtcursussen ook helpen.

Andere prioriteiten

Bij andere prioriteiten is het raadzaam weer naar jezelf te luisteren en te reflecteren op je eigen behoefte aan relaties. Dit maakt vaak duidelijk dat andere prioriteiten dienden om een ​​diepere behoefte aan partnerschap te maskeren. Als dit het geval is, zou dit aanleiding moeten zijn om het dagelijkse leven op te ruimen en meer prioriteit te geven aan het zoeken naar een partner.

Happy Single

Happy single zijn is geen probleem. Maar gelukkige singles moeten zich afvragen of ze permanent single willen blijven. Als deze vraag bevestigend wordt beantwoord, is er niets op tegen om geen partner te zoeken. Maar als er een verlangen naar een relatie is, is een grotere inspanning om een ​​partner te vinden aan te raden. Daar hoort ook de ontwikkeling van de veranderbereidheid bij. Want een partnerschap is altijd een nieuwe levenssituatie die verandering vraagt. Dus als je single bent, schrik je vaak terug voor dergelijke veranderingen.

Geen romantische gevoelens

Vlinders in de buik zijn niet nodig om een ​​relatie te vinden. De angst om niet verliefd te kunnen worden is gebaseerd op een verkeerd begrip van de relatie. Vooral op middelbare leeftijd beginnen veel relaties niet meteen met grote gevoelens, maar met een sympathie die zich steeds meer verdiept in vertrouwdheid en liefde. Het advies is om je niet als een tiener te willen voelen, maar in plaats daarvan een openheid te ontwikkelen voor het ontwikkelen van sympathie en het geleidelijk ontstaan ​​van nabijheid.

Barrières en obstakels

Er zijn veel mensen met ziektes, handicaps of professionele mislukkingen die erin slagen een partner te vinden. Met betrekking tot gezondheids- of economische barrières is daarom de beslissende factor om zelfverzekerd om te gaan met de eigen levenssituatie. Barrières worden dan opgeheven.

Seksuele problemen of aseksualiteit

Het helpt tegen seksuele remmingen om in een ontspannen en onbevreesde sfeer na te denken over de eigen seksuele behoeften, deze te voelen en openlijk met een relatiepartner over seksualiteit te praten. Een speelse benadering van seksualiteit zonder prestatiedruk is cruciaal. Bij mannen kan het ook nuttig zijn om medicijnen te nemen om erecties te verbeteren. In ernstige gevallen van seksuele remmingen is sekstherapie aan te raden. Maar als er helemaal geen interesse is in seksualiteit, kan er ook gezocht worden naar een platonische relatie.

Polygame oriëntatie

Het verlangen naar vrijblijvende seks hoeft tegenwoordig een relatie niet meer in de weg staan. Steeds meer mensen zijn op zoek naar seksueel open of polyamoreuze relaties. Onderzoek heeft aangetoond dat open relaties gebaseerd op eerlijkheid net zo gelukkig en stabiel kunnen zijn als een traditionele tweepersoonsrelatie met seksuele trouw. Het is echter belangrijk om de zoekopdracht correct uit te lijnen en de kaarten aan het begin met de afbeelding naar boven op tafel te leggen.