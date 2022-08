90’s brows: de do’s and don’ts om deze trend te rocken

De wenkbrauw is in de beauty wereld nog steeds ongekend populair. Dikke en natuurlijke wenkbrauwen hebben de afgelopen jaren het straatbeeld gedomineerd, maar daar zien we de laatste maanden verandering in komen: de jaren ‘90 geïnspireerde dunne wenkbrauwen zien we steeds vaker voorbij komen. Ze zijn al gespot op de catwalks, Kylie Jenner en Bella Hadid rocken ze, en ook op TikTok wordt de trend volop omarmt. We kunnen er niet meer omheen, skinny brows maken een comeback!

HET GEVAAR: OVERPLUKTE WENKBRAUWEN

Manouk de Vries, brow expert en founder van Supercilium, waarschuwt jonge meiden om goed na te denken voordat je enthousiast je pincet pakt. Manouk: “Ik ben zelf een ‘00-kid en heb toen ik jonger was en deze trend omarmde, veel te veel geëpileerd. In 2016 begon ik te werken als brow artist en zag ik een hele generatie vrouwen met hetzelfde probleem.” Het gevaar: uiteindelijk gaan de haarzakjes kapot van al het plukken en groeien niet meer terug. 90’s brows forever dus.

Lees ook: 5 tips voor perfecte wenkbrauwen

90’s BROWS ZONDER BLIJVENDE SCHADE

De Brow Pro’s binnen Supercilium zien wereldwijd hetzelfde probleem onder vrouwen die hun salons bezoeken. Jaren na dato zijn hun wenkbrauwen nog steeds beschadigd, ondanks eindeloos smeren met brow growth serums om hun oorspronkelijke dikte weer terug te krijgen. Manouk: “Je kunt de 90’s brow zeker rocken, maar doe het wel op een veilige manier. Trends blijven niet voor altijd, overplukte wenkbrauwen helaas wel. Ik wil de volgende generatie behoeden om voor altijd met een wenkbrauw in de vorm van een hockeystick rond te lopen.” Gelukkig is er een oplossing om deze trend te volgen, zonder blijvende wenkbrauwschade. Manouk deelt haar tips om deze skinny brow look te ownen: simpel, veilig en helemaal on-trend!

HOW TO ROCK THE 90’s BROWS

Tip 1

Tip 1. Geen komma, maar wiskundige perfectie

Anders dan in de jaren ‘90 en ‘00, toen de wenkbrauw de vorm van een komma had, zien we dat de dunne wenkbrauw nu de golden brow ratio volgt. Deze golden ratio bestaat uit drie punten. Door deze drie punten met elkaar te verbinden behoud je de juiste verhoudingen in het gezicht.



Punt 1. Daar begint je wenkbrauw



Punt 2. Dat is het hoogste punt van je wenkbrauw



Punt 3. Daar eindigt je wenkbrauw



Manouk: ‘’Wanneer je deze drie lijnen volgt zorg je voor de ultieme verhoudingen en zorg je voor symmetrie in je gezicht. Gebruik dit als input voor de tweede tip.’’

Tips 2

Tip 2. Scheren in plaats van epileren

Manouk: ‘’Supercilium heeft speciale precisie wenkbrauwscheermesjes waarbij je de haartjes scheert, maar niet de wortel eruit trekt, zoals je wel met epileren doet. Hierdoor blijft het haarzakje onbeschadigd. Je haartjes groeien gewoon weer terug. Zo blijf je flexibel als je weer een nieuwe wenkbrauw look wil uitproberen.’’

Hoe doe je dat?

Koop een face of browshaver.

Maak rechte bewegingen met het scheermes horizontaal naar je wenkbrauw toe. Doe dit met kleine voorzichtige bewegingen zodat je niet in een keer te veel wegscheert.

Doe dit aan de onder- en de bovenkant

a. Aan de onderkant zorg je dat de lijn van het begin naar het hoogste punt zo recht mogelijk is.

b. Aan de bovenkant wil je de donshaartjes weghalen. Over het algemeen wil je je wenkbrauw zo hoog mogelijk houden voor een open blik.

Zorg dat de lijnen van de wenkbrauw zo recht mogelijk zijn met een mooie hoek.

Volg Tip 2 om tot de juiste vorm te komen.

Lees ook: Permanente make-up en microblading – wat is het verschil?

Tip 3. Gebruik brow make-up om je 90’s brow te faken

Met make-up kan je een dunner effect creëren, zonder al je haartjes te hoeven epileren. Wel zo veilig als je later toch voor een andere brow look wilt gaan. Met de volgende stappen creëer je binnen no time de perfecte skinny brow met make-up:

Stap 1 – Brow Micro Pencil

Manouk: ‘’Normaal als je een vollere wenkbrauw wilt creëren, zet je de lijnen van je wenkbrauwpotlood juist op de onderlijn en bovenlijn van de wenkbrauw om zo dikte te creëren. Om voor een dunnere wenkbrauwlook te gaan, zet je juist een lijn binnenin de haarrand. Zowel aan de boven en de onderkant. Zo creëer je optisch een dunner wenkbrauw.’’

Stap 2 – Brow Micro Concealer

Manouk: ‘’Gebruik een concealer om je wenkbrauw strakker te laten lijken. Zo creëer je extra contrast en springt je strakke vorm er nog meer uit. Zet hiervoor een strakke lijn aan de boven en onderkant van je wenkbrauw. Blend het lijntje daarna, om te harde lijnen te voorkomen en een natuurlijk effect te creëren.’’

Stap 3: – Brow Control

Manouk: ‘’Gebruik Brow Wax om je haartjes naar elkaar toe te kammen in plaats van fluffy te maken. Kam de haartjes altijd eerst naar beneden, voordat je ze weer licht naar boven en opzij kamt. Door ze eerst naar onder te kamen, wordt het hele haartje bedekt met de wax. Zo blijven ze nog beter op hun plek.’’



PRIJS & BESCHIKBAARHEID

Alle producten die nodig zijn om deze look veilig te rocken zijn verkrijgbaar via www.superciliumcosmetics.com.



Supercilium Brow Micro Pencil € 22,-

Supercilium Brow Micro Concealer € 22,-

Supercilium Brow Control € 25,-

Supercilium Brow Razors € 8,-