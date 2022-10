91% van de ouders zegt dat hun gezin minder gestrest is als ze samen eten

Chronische, constante stress kan het levenslange risico op hartaandoeningen en beroertes verhogen, maar een nieuw onderzoek van de American Heart Association, een wereldwijde kracht voor een langer, gezonder leven voor iedereen, onthult dat regelmatige maaltijden met anderen kan een eenvoudige oplossing zijn om stress te beheersen.



Van de 1.000 Amerikaanse volwassenen die in september 2022 werden ondervraagd, zegt de overgrote meerderheid (84%) dat ze zouden willen dat ze vaker een maaltijd met dierbaren zouden kunnen delen, en bijna alle ouders rapporteren minder niveaus van stress onder hun familie wanneer ze regelmatig contact hebben tijdens een maaltijd.

“Maaltijden delen met anderen is een geweldige manier om stress te verminderen, het gevoel van eigenwaarde te vergroten en de sociale verbinding te verbeteren, vooral voor kinderen”, zegt Erin Michos, M.D, M.H.S, vrijwilliger van de American Heart Association, associate director preventieve cardiologie bij Johns Hopkins en een co-auteur van de verklaring van de American Heart Association over psychologische gezondheid, welzijn en de verbinding tussen geest en lichaam. “Chronische, constante stress kan ook je levenslange risico op hartaandoeningen en beroertes verhogen, dus het is belangrijk voor mensen om manieren te vinden om stress zo snel mogelijk te verminderen en te beheersen.”



Contact maken met vrienden, familie, collega’s en buren biedt meer voordelen dan stressverlichting. Uit het onderzoek bleek zelfs dat 67% van de mensen zegt dat het delen van een maaltijd hen herinnert aan het belang van contact met andere mensen, en 54% zegt dat het hen eraan herinnert om te vertragen en een pauze te nemen.



De ondervraagden zeggen dat ze meer kans hebben (59%) om gezondere voedingskeuzes te maken wanneer ze samen met andere mensen eten, maar hebben volgens de enquête moeite om hun schema af te stemmen op hun vrienden of familie. Over het algemeen gaven respondenten aan ongeveer de helft van de tijd alleen te eten.



“We weten dat het niet altijd zo eenvoudig is als het klinkt om mensen bij elkaar te krijgen tijdens het eten. Geef jezelf, net als andere gezonde gewoonten, toestemming om klein te beginnen en van daaruit verder te bouwen,” zei Michos. “Stel een doel om elke week vrienden, familie of collega’s te verzamelen voor nog een maaltijd. Als je niet persoonlijk bij elkaar kunt komen, bedenk dan hoe je samen een maaltijd kunt delen via de telefoon of een computer.



Uit het onderzoek van de American Heart Association bleek ook dat de meerderheid (65%) van de volwassenen zegt op zijn minst enigszins gestrest te zijn en meer dan een kwart (27%) extreem of zeer gestrest. Bijna 7 op de 10 (69%) van de respondenten van de enquête die voltijds of deeltijds werken, zei dat ze zich minder gestrest zouden voelen op het werk als ze meer tijd hadden om een ​​pauze te nemen en een maaltijd te nuttigen met een collega.

Hoogtepunten van de enquête:

91% van de ouders merkt dat hun gezin minder gestrest is als ze samen gezinsmaaltijden delen.

84% van de volwassenen wenst dat ze vaker samen kunnen eten.

