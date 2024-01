96ste Oscars live op FilmBox met host Jimmy Kimmel

Laatst geüpdatet op januari 30, 2024 by Redactie

Nederlandse kijkers kunnen ook dit jaar de hele Oscar-ceremonie exclusief live beleven op FilmBox. Op zondag 10 maart is de presentatie van de prestigieuze award show voor de vierde keer in handen van host en comedian Jimmy Kimmel. Een primeur dit jaar is het eerdere aanvangstijdstip in Hollywood: om 23.30 uur Nederlandse tijd begint de pre-show met de rode loper en vanaf middernacht is de live show te volgen. Wie liever vroeg gaat slapen kan uitkijken naar een uitgebreide samenvatting op maandag 11 maart en dinsdag 12 maart om 20.30 uur. De genomineerden zijn inmiddels bekend: Oppenheimer (dertien nominaties), Killers of the Flower Moon (tien nominaties), Poor Things (elf nominaties) en Barbie (acht nominaties) zijn de grootste kanshebbers.

Oscar-waardige films op FilmBox, Film1 en CANAL+

Vanaf 5 maart kunnen filmfans dagelijks om 20.30 uur bij FilmBox terecht voor Oscar-waardige films. Met als kers op de taart op zondag 10 maart vanaf 17.45 uur drie sterke films, Rain Man, Vicky Cristina Barcelona en het Belgisch-Nederlandse Close. De Oscargenomineerde tranentrekker Close brengt de verwoestende gevolgen van pestgedrag onder kinderen in beeld. Het drama, dat deels in Nederland is opgenomen, won meer dan vijftig awards op internationale filmfestivals.

Film1 staat op 10 maart ook met drie films in het teken van de Oscars, waaronder om 20.30 uur tweevoudig Oscar-winnaar The Whale over een extreem zwaarlijvige vader gespeeld door Brendan Fraser (Oscar-winnaar beste hoofdrol). Daar voorafgaand zijn om 18.50 uur The Wife met de Oscargenomineerde Glenn Close en vervolgens om 22.25 uur Sisi & Ich met de Oscargenomineerde Sandra Hüller (Anatomy of a Fall) te zien.

Op CANAL+ Action spelen in het veelvuldig genomineerde The Wolf of Wall Street op 10 maart om 20.30 uur Killers of the Flower Moon-ster Leonardo DiCaprio en Barbie-ster Margot Robbie de hoofdrol in het verhaal over de extravagante beurshandelaar Jordan Belfort. Last but not least: de absurd-komische zevenvoudige Oscar-winnaar Everything Everywhere All at Once is vanaf 24 maart te streamen bij CANAL+ en gaat op dezelfde dag om 20.30 uur in première op CANAL+ Action.

FilmBox in basispakket tien providers

Bij basiszender FilmBox kunnen filmfanaten altijd ongestoord reclamevrije films kijken, met als wekelijks hoogtepunt een ijzersterke ‘Film van de Week’ op maandagavond om 20.30 uur. De zender is beschikbaar in het basispakket van Ziggo (kanaal 100), Canal Digitaal (kanaal 14), DELTA (kanaal 34), Caiway (kanaal 22), Online.nl (kanaal 14), Kabelnoord, Plinq, SKP, Trined en Breedband Helmond.

Uitzendschema Oscars op FilmBox:

Zon 10 maart, 23.30 uur – 00.00 uur OSCAR RED CARPET LIVE 2024

Ma 11 maart, 00.00 uur – 3.00 uur ACADEMY AWARDS LIVE 2024

Ma 11 maart, 20.30 uur HIGHLIGHTS ACADEMY AWARDS 2024

Din 12 maart, 20.30 uur HIGHLIGHTS ACADEMY AWARDS 2024

Oscar-waardige films bij FilmBox, Film1 & CANAL+ Action

FilmBox

Di 5 maart, 20.30 uur

August: Osage County (2 Oscar-nominaties)

Woe 6 maart, 20.30 uur

American Hustle (10 Oscar-nominaties)

Do 7 maart, 20.30 uur

The King’s Speech (winnaar 4 Oscars)

Vrij 8 maart, 20.30 uur

The Imitation Game (winnaar 1 Oscar)

Zon 10 maart,

vanaf 17.45 uur

17.45 uur Rain Man (winnaar 4 Oscars)

20.00 uur Vicky Cristina Barcelona (winnaar 1 Oscar)

21.40 uur Close (Oscar-nominatie voor Internationale Film)

Film1

Zondag 10 maart

17.45 The Wife (Oscar-nominatie voor Actrice in een Hoofdrol)

20.30 uur The Whale (Oscar-winnaar voor Acteur in een Hoofdrol & Make-up en Haarstyling)

22.25 uur Sisi & Ich

CANAL+ Action & CANAL+ (te streamen vanaf 24 maart)

Zon 24 maart

CANAL+ Action

20.30 uur Everything Everywhere All at Once (winnaar 7 Oscars)