Aangrijpende true crime serie: ‘Een Moord Kost Meer Levens’

Laatst geüpdatet op juni 15, 2023 by Redactie

In samenwerking met de familie de Vries en producent Lucio Messercola is het boek ‘Een Moord Kost Meer Levens’ – geschreven door Peter. R. de Vries – verfilmd tot een dramaserie, die dit najaar exclusief te streamen zal zijn bij Videoland. De hoofdrollen worden vertolkt door Chris Peters (Sleepers, Rampvlucht, Tonio, Follow De Soa) en Jacob Derwig (Gemmeker, Penoza, KLEM, Follow De Soa).



‘Een Moord Kost Meer Levens’ is een waargebeurd verhaal, geresearched en verteld door Peter R. de Vries. Hij publiceerde het boek oorspronkelijk in 1994 en doopte het tot ‘zijn beste boek’. De serie ‘Een Moord Kost Meer Levens’ geeft een bijzondere inkijk in de jaren 80 en neemt de kijker mee in de huid en het hoofd van (moordenaar) Paul Spruit. Hij leefde een schokkend en bewogen leven. De serie werpt een blik in zijn belevingswereld: is waar je wieg staat bepalend of heb je je lot in eigen hand?

Bijzondere samenwerking

De familie van Peter R. de Vries: Royce en Kelly en hun moeder Jacqueline, zijn zeer betrokken bij de verfilming van het boek: “Wij zijn ontzettend trots dat de serie van ‘Een Moord Kost Meer Levens’ binnenkort op Videoland te zien zal zijn. Het was een droom van onze vader om dit boek, hij noemde het zelf zijn beste boek, te verfilmen. Wat hij zelf ooit al was gestart samen met producent Lucio Messercola, hebben wij nu als familie samen verder kunnen afmaken. Het is een bijzonder traject geweest en wij zijn dankbaar voor alle mensen die hebben meegewerkt om deze serie tot stand te laten komen.



Producent Lucio Messercola: “Ik heb jarenlang een kantoor gedeeld met Peter en zijn zoon Royce. Peter heb ik destijds leren kennen als een zeer betrokken en bijzonder lieve (buur)man. Toen hij op een dag aan mijn bureau verscheen met het boek “Een Moord Kost Meer Levens” en de vraag of ik het verhaal met hem zou willen verfilmen, voelde ik mij allereerst zeer vereerd en heb ik dat direct met veel plezier opgepakt. Vlak voor zijn overlijden waren we al best ver met de ontwikkeling en na de aanslag hebben we dat samen met zijn kinderen Kelly en Royce én hun moeder Jacqueline, met hernieuwde energie weer opgepakt. We hebben schrijver Marco van Geffen – die bovendien ook deze serie geregisseerd heeft – gevraagd het boek te bewerken tot een vierdelige dramaserie en dat heeft hij geweldig gedaan. We zijn Videoland heel dankbaar voor het podium dat zij deze mooie serie bieden; hierdoor kunnen we een langgekoesterde wens en droom van Peter alsnog in vervulling laten gaan.”



Foto: Jacob Derwig (Gerard Spruit) Credit: Videoland

Over de serie

Als zijn vader wordt gearresteerd voor de geruchtmakende moorden op twee kinderen is Paul Spruit nog een puber. Het gezin weet niets van de misdaden van de vader. Als alles aan het licht komt is voor het gezin Spruit geen normaal leven meer mogelijk. Pauls moeder haalt ten einde raad haar ex-man in huis. Deze is gewelddadig. Omdat aangiftes niets uithalen neemt Paul het recht in eigen hand: in blinde woede steekt hij zijn stiefvader dood. De daden van Pauls vader blijven hem achtervolgen. Paul probeert zijn moeder en zus te beschermen, maar dat lijkt bijna onmogelijk. Het gehele gezin Spruit lijkt beschadigd door het voorval uit het verleden.



‘Een Moord Kost Meer Levens’ is gebaseerd op het gelijknamige boek van Peter R. de Vries en volgt het waargebeurde verhaal van Paul Spruit.

Makers

‘Een Moord Kost Meer Levens’ is, in hele nauwe samenwerking met de familie de Vries geproduceerd door Messercola, onder leiding van creatief producent Lucio Messercola en producent Mark van Roon. Het scenario en de regie van de serie zijn verzorgd door Marco van Geffen.



De titel verschijnt dit najaar exclusief bij Videoland. De serie zal naast meer dan 35 andere Videoland Original dramaproducties te zien zijn, waaronder Sleepers, Mocro Maffia, Bonny & Clyde, Judas I en II, Lieve Mama, de Twaalf van Oldenheim en De Twaalf van Schouwendam.



‘Een Moord Kost Meer Levens’ is dit najaar te streamen bij Videoland.



Credit header foto: Mark de Blok / Videoland