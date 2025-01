Recept: Aardappelpannenkoekjes met Provençaalse kruiden en kaas-uiensaus

Laatst geüpdatet op januari 21, 2025 by Redactie

Aardappelpannenkoekjes zijn altijd een goed idee, maar de knapperige korst en de gesmolten binnenkant zijn extra lekker als de temperatuur buiten rond het vriespunt of lager ligt. Voor veel mensen zijn aardappelpannenkoekjes een herinnering aan een gelukkige jeugd. Ze kunnen direct uit de pan worden geserveerd en zijn zowel geschikt als tussendoortje als hoofdgerecht. Verrijk de smaak met een aromatische, boterachtige, dikke en romige saus – goulash, champignons, dille of zelfs Mexicaans.



In de winter geldt op uw bord de regel: hoe pittiger, hoe beter. Wees dus niet bang om de smaak van bekende gerechten te versterken met een snufje hete peper, expressieve kurkuma, stimulerende gember of zelfs aromatische kaneel. Wil je je geliefden aardappelpannenkoekjes voorschotelen die ze nog nooit eerder hebben gegeten? Bekijk dan ons recept voor knapperige aardappelpannenkoekjes met Provençaalse kruiden en kaas-uiensaus. Eet smakelijk!

Lees ook: Recept: aardappelschotel met kaviaar & dille

Aardappelpannenkoekjes met Provençaalse kruiden en kaas-uiensaus

Ingrediënten:

– 1 kg aardappelen

-2 eieren

-3 eetlepels bloem

– ½ bosje peterselie

– ½ bosje dille

– 1 theelepel Provençaalse kruiden

– zout, peper naar smaak

Ingrediënten voor de saus:

– 2 middelgrote uien

– 2 eetlepels olie

– ¼ kopje water

– 300 g roomkaas

– zwarte peper naar smaak

– ½ bosje bieslook

– 50 g geraspte kaas om te bestrooien

Lees ook: Recept: Aardappelpannetje met eieren

Bereiding:

Schil de aardappelen, was ze grondig, rasp de helft ervan met een grove rasp en de rest met een fijne rasp, net als bij traditionele aardappelpannenkoekjes. Voeg eieren, bloem, gehakte groenten en Provençaalse kruiden toe. Breng alles op smaak met zout en peper en meng goed. Bak de pannenkoekjes in hete olie tot ze goudbruin zijn. Snijd de ui in kleine blokjes en bak ze in olie. Voeg dan water toe en laat het op laag vuur sudderen tot het zacht is. Voeg de kaas en peper naar smaak toe en meng goed terwijl je het mengsel verwarmt. Giet de kaas-uiensaus over de warme pannenkoeken en bestrooi met gehakte bieslook en geraspte kaas.