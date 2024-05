Zomer betekent aardbeienseizoen! Met de tips van Too Good To Go houd je ze langer vers en tover je overrijpe aardbeien om in heerlijke lekkernijen. Ontdek hoe je het meeste uit je aardbeien (en ander zomerfruit) haalt met eenvoudige stappen. Duik in onze aardbeien recepten en tips voor een zoete, duurzame zomer. 🌞

Lees ook: French Toast met aardbeien

ZO BLIJVEN JOUW AARDBEIEN LANGER GOED

Hoe kun je je aardbeien langer bewaren?

Was ze in koud water en laat ze weken in een mengsel van water en witte azijn (1 deel azijn op 8 delen water).

Droog ze goed af.

Bewaar ze op een vel keukenpapier of een papieren handdoek in een luchtdicht bakje.

Houd het bakje zichtbaar in je koelkast zodat je het niet uit het oog verliest.

Extra tip: leg ze in een enkele laag en vermijd overlappingen om ze nog langer te bewaren.



* Dit geldt ook voor kersen, frambozen, bosbessen en ander rood fruit.

RECEPTEN

ZERO WASTE AARDBEIENIJS

Je hebt wat overrijpe aardbeien over. Maak er ijs van!

Ingrediënten:

500 gram overrijpe aardbeien

2 overrijpe bananen

1 overrijpe avocado

Ga als volgt te werk:

Vries de aardbeien in

Schil de bananen en avocado en hak ze fijn.

Doe de bevroren aardbeien en de rest van het fruit in een blender.

Mix tot een gladde massa.

Doe het ijs in kommen en laat het 15 tot 40 minuten bevriezen (tot je een consistentie hebt die je lekker vindt).

IJSTHEE MET AARDBEIENKROONTJES

Gooi je aardbeienkroontjes niet meer weg – maak er ijsthee van!

Kook ze 10 minuten in een pot water.

Zeef het water en laat het afkoelen.

Laat minstens 2 uur trekken

Serveer met een paar muntblaadjes en ijsblokjes

AARDBEIENCOULIS

Ingrediënten:

500 g overrijpe aardbeien

sap van een citroen

100 g suiker

20 cl water

Bereiding:

Doe de overrijpe aardbeien, suiker en citroensap in een blender. Mix het geheel en voeg geleidelijk het water toe.

Giet de coulis in een glazen fles, zet in de koelkast en geniet!



Als je het langer wilt bewaren, vries het dan in kleine porties in.

Lees ook: Recept: Kiwi-ijs met yoghurt en aardbeien

AARDBEIENVINAIGRETTE

Ingrediënten

125 g overrijpe aardbeien

2 el olijfolie

2 el balsamicoazijn

2 el agavesiroop of honing

Bereiding:

Was en pel je overrijpe aardbeien. Pureer of mix ze in een blender.

Voeg in een kom de honing en balsamicoazijn toe.

Meng geleidelijk met de olijfolie. Breng op smaak met zout en peper.