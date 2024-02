Adele kondigt zomerconcerten in München aan

Laatst geüpdatet op januari 31, 2024 by Redactie

De wereldberoemde superster Adele heeft zojuist exclusieve shows aangekondigd in Duitsland. Aankomende zomer staat ze op 2, 3, 9 en 10 augustus in het München Messe in Duitsland. De concerten van Adele vinden plaats op een speciaal vormgegeven buitenpodium, dat exclusief is gecreëerd voor deze speciale shows. De op maat gemaakte arena beschikt over een combinatie van zittribunes en staanplaatsen met een totale capaciteit voor 80.000 personen per avond.



“A one off, bespoke pop up stadium designed around whatever show I want to put on?” schrijft Adele op haar Instagram account. “It’s thousands of miles closer to so many people that couldn’t make Vegas plus the capacity for whoever might want to come and I couldn’t think of a more wonderful way to spend my summer.”

De exclusieve Europese shows zijn de eerste optredens sinds 2016 die Adele op het vasteland van Europa geeft.



Adele is momenteel bezig met het laatste deel van haar zeer geprezen Las Vegas-residentie “Weekends With Adele”, die loopt tot half juni. “Weekends With Adele” heeft lovende kritieken ontvangen van zowel fans als critici. De Los Angeles Times noemde de show “een prachtige balans tussen persoonlijk verhalen vertellen en Las Vegas glitter”, en Billboard beschreef het als “volstrekt adembenemend spectaculair”. Aan het einde van deze optredens heeft Adele maar liefst 50 “Weekends With Adele”-data (100 shows in totaal) gespeeld. Daarnaast verraste ze in 2022 ook haar Britse publiek tijdens haar uitverkochte shows in London Hyde Park. Zowel Las Vegas als Londen werden geprezen als echt iconisch, en nu brengt ze de geheel nieuwe ervaring naar haar Europese fans.



De ticketregistratie is vanaf nu beschikbaar via Adele.com en sluit op maandag 5 februari om 18.00 uur. Fans ontvangen een verkooplink op dinsdag 6 februari waarmee ze op woensdag 7 februari om 10.00 uur tickets kunnen kopen. De reguliere kaartverkoop begint op vrijdag 9 februari om 10.00 uur.

Adele in Munich

Vrijdag 2, zaterdag 3, vrijdag 9 en zaterdag 10 augustus

München Messe, Duitsland