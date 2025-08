Ademnood: het echte verhaal achter Linda, Roos & Jessica

Laatst geüpdatet op augustus 6, 2025 by Redactie

Bijna dertig jaar geleden groeide Ademnood, een zijproject van drie Goede Tijden, Slechte Tijden-soapactrices, uit tot een van de grootste Nederlandse hits van de jaren 90. De meidengroep Linda, Roos & Jessica met Katja Schuurman, Babette van Veen en de in 2004 overleden Guusje Nederhorst werd van de ene op de andere dag een waar popfenomeen. In de driedelige HBO Max-docuserie Ademnood duikt documentairemaker Linda Hakeboom in het ware verhaal achter deze muzikale bliksemcarrière. Met exclusieve interviews met bekende betrokkenen, nooit eerder vertoonde archiefbeelden en een scherpe blik op de jaren 90-showbizzwereld, laat de serie zien wat schuilging achter het glittergordijn van plotselinge roem. Ademnood is dit najaar exclusief te zien op HBO Max.

Over de docuserie

Wat begon als een project met een knipoog naast de soap Goede Tijden, Slechte Tijden, werd plotseling bloedserieus: Ademnood belandde bovenaan de hitlijsten, er volgden vijf singles, een album, uitverkochte optredens en een hysterie die de meidenformatie zelf ook verraste. Maar achter al het succes speelde ook nog iets anders. De serie toont hoe de jonge Katja, Babette en Guusje als populair zangtrio te maken kreeg met groeiende druk, gebrekkige begeleiding en de impact van dit alles op hun persoonlijke levens.



Katja Schuurman: “Toen ik bekend werd, was ik 19. Net uit de schoolbanken en het ouderlijk huis. Ineens was ik niet alleen actrice, maar ook popster, en hingen er posters met mijn gezicht in tienerkamers door het hele land. Het was een fantastisch avontuur, overweldigend en verwarrend tegelijk. Ik werd volwassen in een wereld waarin ik mijzelf niet herkende in de spiegels die men mij voorhield. De jaren met Linda, Roos & Jessica waren een vrolijke, hysterische rollercoaster, waarin vooral onze innige vriendschap het meest waardevol bleek. Nu, bijna dertig jaar later, ben ik verrast door hoe Ademnood nog steeds bij mensen leeft. Deze docuserie is een mooie kans om terug te blikken, en echt stil te staan bij wat dat hoofdstuk in onze levens betekende.”



Babette van Veen: “Het is bijna magisch hoe een nummer als Ademnood mensen kan raken, zelfs na zoveel jaren hoor ik het nummer nog vaak voorbijkomen. Voor ons was het een avontuur dat we nooit hadden verwacht: we waren drie jonge actrices die plotseling op een podium stonden, fans hadden die ons overal volgden en een plotselinge grote bekendheid. Maar er zat ook een andere kant aan; bekendheid kan overweldigend zijn, en we waren jonge vrouwen die moesten leren omgaan met al die verwachtingen. Deze docuserie laat niet alleen de nostalgie zien, maar ook de realiteit van wat er achter de schermen gebeurde.”



Linda Hakeboom: “Als de dag van gisteren weet ik nog dat ik als klein meisje stond te dansen op Ademnood. Dertig jaar later mag ik deze serie regisseren. En hoe. Als documentairemaker kun je de mooiste dingen maken als je volledige toegang krijgt. Babette en Katja laten mij onverdeeld toe in hun privéleven en het leven van Linda, Roos en Jessica. Het levert een bijzonder en intiem kijkje achter de schermen van dit fenomeen op: de mooie kanten, maar ook de vaak onzichtbare keerzijde van roem. Ik ben ze ontzettend dankbaar voor dat vertrouwen.”



Tatiana Lagewaard (Head of Content & Programming, Warner Bros. Discovery): “Bij HBO Max willen we verhalen vertellen die niet alleen inspireren, maar ook een volledige en eerlijke weergave geven van wat er zich achter de schermen afspeelt. Het succes van Ademnood was indrukwekkend, maar bracht ook grote verantwoordelijkheid en uitdagingen met zich mee die destijds nauwelijks besproken werden. Deze docuserie biedt de kans om de realiteit van roem en de impact ervan op de betrokkenen te belichten. Het is een verhaal dat een waardevol perspectief biedt op de industrie van toen en nu.”



Ademnood is dit najaar exclusief te zien op HBO Max en wordt geproduceerd door SimpelZodiak.