Adventskalender Charlotte Tilbury

Laatst geüpdatet op oktober 5, 2023 by Redactie

Laat je verrassen door de adventskalender van Charlotte Tilbury en ontdek in elke lade de magie, van make-up tot aan stralende huidverzorging. Open een selectie van reis- en full size producten in Charlotte’s Lucky Chest Of Beauty Secrets. Van Charlotte’s bekroonde Magic Cream en de iconische Airbrush Flawless Setting Spray tot aan een full-size Hot Lips lipstick en nog veel meer!

De perfecte selectie van magische producten in de adventskalender van Charlotte Tilbury:

Airbrush Flawless Setting Spray 34ml

Charlotte’s Magic Lip Oil Crystal Elixir 8ml

Hot Lips 2 in Glowing Jen

Charlotte’s Magic Cream 15ml

Charlotte’s Magic Serum Crystal Elixir 8ml

Mini Hollywood Complexion Brush

Pillow Talk Matte Beauty Blush Wand in Pillow Talk 5ml

Beauty Light Wand in Spotlight 5ml

Collagen Lip Bath in Walk of No Shame 2,6ml

Rock ‘N’ Kohl in Barbarella Brown

Pillow Talk Push Up Lashes Mascara in Super Black 4ml

Lip Cheat in Hot Gossip

De kalender is te koop bij debijenkorf.nl voor €185,-.