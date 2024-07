Adviezen voor nabestaanden na een overlijden

Laatst geüpdatet op juli 31, 2024 by Redactie

Als iemand die je kent overlijdt, komt er een hoop op je af. Een periode van verdriet en rouw. En als nabestaande moet je ook nog een hoop regelen. Ook praktische en financiële zaken waar je hoofd misschien nog niet naar staat. Om nabestaanden in deze lastige periode op weg te helpen, geeft een verliesbegeleider adviezen voor het rouwproces.



In een periode waarin verdriet centraal staat, is het belangrijk om de tijd te nemen om te rouwen. Zo weet ook Miranda van den Eijnden, verliesbegeleider. Zelf verloor ze haar 3-jarige dochter aan een stofwisselingsziekte. En kort daarna overleed ook een ander familielid. “Die gebeurtenissen hebben mijn leven ingrijpend veranderd.” Ze ging met zichzelf aan de slag, leerde haar verdriet te erkennen en emoties onder ogen te komen. Ook in haar carrière maakte ze een ommezwaai. Na managementfuncties bij onder andere de Belastingdienst werd ze verliesbegeleider, naast haar huidige baan bij het Kenniscentrum Kinderpalliatieve Zorg. Ze begeleidt lotgenoten persoonlijk of in groepsverband, geeft lezingen en organiseert wandelingen voor andere nabestaanden.

Rouwen doe je op je eigen manier

Hoewel verlies heel persoonlijk is en iedereen op z’n eigen manier rouwt, weet Van den Eijnden dat de meeste nabestaanden baat hebben bij een aantal handvatten in deze lastige periode. “Juist doordat je verdrietig, terneergeslagen of boos bent, kun je behoefte hebben aan houvast. Met de kennis en handvatten die ik nu heb, had ik het verlies in mijn eigen leven beter kunnen dragen.”



Adviezen die Miranda heeft voor andere nabestaanden:

1. Gun jezelf de tijd

Een rouwproces kan lang duren, er zit geen einddatum aan. Het gaat met ups en downs en het kan voelen alsof je de controle verliest. Rouw verloopt meestal niet in een rechte lijn: je doet soms twee stappen vooruit, om vervolgens weer drie stappen achteruit te gaan.



Soms is het tweede jaar na het overlijden nog moeilijker. Gun jezelf daarom de tijd.

2. Zorg goed voor jezelf

Rouwen kost veel energie. Daardoor ben je vaak moe, kun je je lastig concentreren, slecht slapen of weinig eetlust hebben. Blijf daarom goed voor jezelf zorgen: eet op vaste tijden, ga op tijd naar bed en probeer dagelijks te bewegen. Het liefst in de buitenlucht. De periode na het overlijden van een naaste is chaotisch en soms onzeker. Door je ritme zoveel mogelijk vast te houden, zorg je voor structuur.

3. Vraag hulp aan vrienden en kennissen

Vrienden en kennissen kunnen een belangrijke bron van kracht zijn. En hoewel sommige nabestaanden het lastig vinden om hulp te vragen, is het belangrijk om te laten weten waar je behoefte aan hebt. Dat kan hulp zijn bij praktische dingen, zoals de kinderen van school halen. Maar ook bij afleiding. Zit je juist wel of niet te wachten op een uitnodiging? Bepaal zelf waar je aan toe bent en spreek dat uit. Doe wat goed voelt voor jou. Ook het contact met lotgenoten kan helpen.

4. Maak rouw op je werk bespreekbaar

Betrek ook je werk en leidinggevende in jouw rouwproces. Dat zorgt voor begrip. Geef aan waar je staat en bespreek samen wat je nodig hebt. Zo kunnen jullie samen een plan maken voor de langere termijn en collega’s informeren.

5. Blijf herinneringen ophalen en koesteren

Hoe moeilijk het soms ook is, het kan helpen om herinneringen aan je naaste op te halen en die te koesteren. Het verschilt per persoon wanneer je daar klaar voor bent. Maak bijvoorbeeld een kleine gedenkplek voor je naaste, waardoor je jouw herinnering blijvend maakt.



“Naast al deze praktische tips komt er natuurlijk ook veel financieel regelwerk voor nabestaanden bij kijken. Dat kan veel en ingewikkeld zijn, zeker als je daar emotioneel nog niet toe in staat bent. En als je naaste ook degene was die dit soort zaken voorheen op zich nam. Ook daarin merk ik dat veel nabestaanden hulp kunnen gebruiken. Gelukkig sta je er niet alleen voor. Veel instanties, zoals de Belastingdienst, bieden een helpende hand en persoonlijk contact.”

Hulp bij belastingzaken na overlijden

Als je partner of naaste overlijdt, vraagt de Belastingdienst je als nabestaande het een en ander te regelen. Maar een beetje extra hulp is nooit ver weg.