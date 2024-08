Afgewezen voor je droombaan? Zo maak je er een comeback van!

Laatst geüpdatet op augustus 23, 2024 by Redactie

Laten we eerlijk zijn: afwijzing doet altijd pijn, ongeacht de situatie waarin je bent afgewezen. Of het nou is voor een baan of door een crush, het voelt als een klap in je gezicht. In je carrière kan zelfs een kleine afwijzing je zelfvertrouwen een flinke knauw geven. Hoe zorg je ervoor dat dit je niet ontmoedigt? Hoe blijf je sterk en gemotiveerd? LinkedIn heeft een aantal tips wat je moet doen als je afgewezen bent voor je droombaan.



Laura van Horssen, carrière-expert bij LinkedIn, benadrukt dat het verliezen van een felbegeerde baan pittig kan zijn. “Mijn advies aan iedereen die een afwijzing krijgt, is om dit te zien als een kans om te leren en te groeien. Hierdoor sta je de volgende keer sterker. Een afwijzing biedt de mogelijkheid om feedback te verzamelen, je sollicitatievaardigheden te verbeteren en je professionele netwerk uit te breiden.”

Of je nu in de vroege fase van de sollicitatieprocedure bent, meerdere gesprekken hebt gehad, of te maken hebt met een felbegeerde promotieronde: het omgaan met een afwijzing kan lastig zijn. Van Horssen deelt vier cruciale tips die helpen deze uitdaging te overwinnen.

1. Erken je teleurstelling en stay positive

Het is belangrijk om je emoties te erkennen en te verwerken. Het is normaal om je teleurgesteld en gefrustreerd te voelen, dus geef jezelf de tijd om die gevoelens te doorleven. Maar onthoud dat dit slechts een hoofdstuk is in een lang carrièrepad én dat iedereen te maken krijgt met afwijzing. Het zegt niets over wie je bent! Je hebt al eerdersuccessen behaald en dat zal je in de toekomst weer doen. Verander je focus naar de dingen die je wel (hebt) bereikt en vier de kleine overwinningen.

2. Vraag om feedback

Het kan een beetje ongemakkelijk zijn om feedback te vragen na een afwijzing, maar het is echt de moeite waard. Laat je niet overmannen door frustratie, maar laat weten dat je de tijd van de werkgever waardeert en dat je wil leren van de ervaring. Dit kan waardevolle inzichten opleveren die je kunt gebruiken om je sollicitatievaardigheden te verbeteren.

3. Reflecteer en herevalueer

Neem de tijd om je skills en ervaring onder de loep te nemen na de afwijzing. Kijk naar de feedback die je hebt gekregen en ontdek waar je kunt verbeteren. Misschien hebben ze een paar zwakke punten in je sollicitatietechniek benoemd of vaardigheden aangegeven die je nog niet genoeg bezit. Er zijn veel gratis cursussen en tools beschikbaar om je te helpen je skills te verbeteren en je klaar te maken voor je volgende sollicitatie. Je kan hierbij denken aan een LinkedIn Learning cursus die je helpt om jezelf beter te profileren of je zakelijk Engels te verbeteren.

4. Bouw aan je netwerk

Een afwijzing kan ook een kans zijn om je netwerk uit te breiden. Blijf in contact met mensen binnen het bedrijf waar je hebt gesolliciteerd en blijf betrokken. Laat zien dat je geïnteresseerd bent in toekomstige kansen. Blijf actief op LinkedIn tijdens je zoektocht om je netwerk te versterken en je zichtbaarheid te vergroten.

Met de juiste mindset en aanpak kan een afwijzing juist een kans zijn om sterker terug te komen. Zie het als een springplank naar nieuwe mogelijkheden. Blijf werken aan je skills, breid je netwerk uit en bereid je voor op de volgende stap in je carrière. Houd je hoofd omhoog en geloof in jezelf – jouw volgende succes is dichterbij dan je denkt!