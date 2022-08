Afvallen met maagverkleining: hoe zit dat precies?

Heb je al van alles geprobeerd om af te vallen en merk je dat het gewoon niet lukt? Diëten, sporten, het is niet voldoende om die overtollige kilo’s kwijt te raken. Als je flink overgewicht hebt dan kun je een maagverkleining overwegen. Dit is natuurlijk een flinke operatie, dus het is belangrijk om transparante informatie in te winnen. We vertellen er graag wat meer over. Wellicht ook interessant om te weten als je zelf geen overgewicht hebt maar iemand kent die een maagverkleining heeft gehad.

Verschillende typen maagverkleining

Een maagverkleining duidt op een operatie waarbij de maag kleiner wordt gemaakt. Daar zijn verschillende methoden voor. Zo kan er een ring om de maag worden geplaatst, of een ballon in de maag worden opgeblazen, waardoor je maag (tijdelijk) kleiner wordt en je afvalt. Hebben we het echter over een maagverkleining, dan zal dat in de meeste gevallen gaan over de gastric sleeve of gastric bypass. Deze laatste behoort tot de meest uitgevoerde operaties, dus daar gaan we nog wat dieper op in.

Wanneer een gastric bypass?

Een gastric bypass is een goede operatie als je last hebt van overgewicht en ondanks veel diëten niet van die overtollige kilo’s af komt. Soms heb je ook last van een hoog cholesterol, diabetes of zure oprispingen (veel maagzuur). Je dient overgewicht volgens je BMI te hebben (vanaf BMI 30). Verder dien je wel in gezonde conditie te zijn om de operatie te ondergaan. Met een gastric bypass verlies je gemiddeld zo’n 70% tot 80% van je overgewicht. Het zorgt voor een betere levenskwaliteit, je zit weer lekkerder in je vel en hebt normaliter ook minder last van maagzuur. Daarnaast gaat dus ook je mentale conditie erop vooruit.

Verandering van spijsvertering

Bij een gastric bypass wordt de maag verkleind tot circa 15 tot 25 milliliter. De benodigde incisies worden gemaakt om het maagreservoir te verkleinen en een nieuwe maaguitgang te creëren. Via deze nieuwe kleine maaguitgang komt het voedsel voortaan direct in de dunne darm terecht en skipt het de rest van de maag en de twaalfvingerige darm. Er wordt een bypass (overbrugging) gemaakt. De dunne darm wordt deels herpositioneerd, waardoor de spijsvertering zal verbeteren.

Herstel en resultaat

Normaliter vindt binnen de eerste paar weken na de operatie het grootste herstel al plaats, maar de eerste zes weken moet je het sowieso rustig aan doen. De herstelperiode verschilt wel van persoon tot persoon, dus laat je goed informeren door je kliniek. Na de operatie ga je als vanzelf minder eten dan voorheen. Je maag kan minder aan en je hebt sneller en langer een verzadigd gevoel. Zo ga je minder snacken en val je af. Uiteraard dien je dus je voedingspatroon wel aan te passen. Meestal val je (in het begin) zo’n 5 kilo per maand af, maar ook dit kan verschillen per persoon. Na een jaar zit je in veel gevallen op het streefgewicht.

Hoe zit dat met de kosten?

De keuze voor een dergelijke operatie maak je natuurlijk niet zomaar, omdat je toch rekening moet houden met een drastische verandering in de leefstijl en een lange herstelperiode. Verder ben je wellicht ook nog benieuwd naar de maagverkleining kosten. Die verschillen van kliniek tot kliniek, neem €6.000 tot €10.000 als richtlijn. Informeer bij je huisarts om te zien of de operatie voor jou (deels) vergoed kan worden. En kies uiteraard voor een gevestigde kliniek waar je tot in de puntjes geïnformeerd wordt over wat je mag verwachten.