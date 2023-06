Afwijzing: Hier is hoe ermee om te gaan

Laatst geüpdatet op juni 22, 2023 by Redactie

We hebben allemaal wel eens te maken gehad met afwijzing en dat is niet leuk. Als sociale wezens kan afgewezen worden echt pijn doen. Het maakt niet uit of het een sluwe opmerking is of een ronduit gemene beschuldiging; het is nooit leuk om aan de ontvangende kant van afwijzing te staan. Hier zijn 5 tips om je te helpen omgaan met afwijzing.

1. Laat afwijzing niet binnen

Als iemand je bekritiseert op je uiterlijk of de manier waarop je een taak uitvoert, zeg dan gewoon “dankjewel”. Door “dankjewel” te zeggen, communiceer je naar jou en de andere persoon dat je hebt gehoord wat ze te zeggen hadden, en dat ze recht hebben op hun mening, maar je hoeft het er niet mee eens te zijn.

2. Vraag hen om de kritiek te herhalen

Wanneer mensen anderen bekritiseren, doen ze dat over het algemeen omdat ze niet tevreden zijn met zichzelf. Als iemand je neerhaalt, vraag hem of haar dan gewoon om het te herhalen. Je kunt dit doen door te zeggen: “Het spijt me, ik heb dat niet begrepen.” Meestal wordt de opmerking niet herhaald; ze vertellen je verder dat iets anders ze dwars zit; niet noodzakelijkerwijs jij.

3. Vraag of ze proberen je een slecht gevoel te geven

Als de kritiek vanaf stap 2 wordt herhaald, vraag hen dan of ze proberen je een slecht gevoel over jezelf te geven. Het is belangrijk om te bepalen waarom deze persoon je bekritiseert en dit zal je helpen daar achter te komen. Vaak zullen mensen opbouwende kritiek geven om je te helpen beter te worden in een taak of activiteit. Het is belangrijk om het verschil te leren tussen opbouwende en destructieve kritiek.

4. Neem kritiek niet ter harte

Als het antwoord op de vraag in stap 3 ja is, en ze proberen je een slecht gevoel te geven, vat het niet persoonlijk op. Iedereen heeft recht op zijn/haar mening, maar dat betekent niet dat je die mening moet delen. De manier waarop mensen je behandelen is een weerspiegeling van het type persoon dat ze zijn; niet wie jij bent.

5. Opvoeden

Vaak zijn mensen die snel anderen bekritiseren vaak ontevreden over zichzelf. Als de andere 4 stappen niet zijn gelukt, laat deze persoon dan weten dat je precies weet hoe kritiek werkt en je collega’s, andere vrienden of familieleden ook, afhankelijk van de situatie.

Laat kritiek je er niet van weerhouden iets nieuws te proberen of ergens beter in te worden. Onthoud dat perfectie niet haalbaar is, dus stress jezelf niet om het te bereiken.