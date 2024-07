10 AI features op je nieuwe Samsung devices die je niet mag missen

Laatst geüpdatet op juli 15, 2024 by Redactie

Eenvoudig een reis plannen, razendsnel je vakantiefoto’s bewerken, een gesprek moeiteloos vertalen of die ellenlange voicememo’s van je vrienden laten samenvatten. Samsung maakt zomer ’24, met behulp van AI, nóg makkelijker en leuker, zodat je er alles uit kunt halen. Lees verder voor de 10 AI features op je nieuwe Samsung devices die je deze zomer niet mag missen.

Eerder dit jaar luidde Samsung het tijdperk van mobiele AI in, met het krachtige Galaxy AI. Nu begint het volgende hoofdstuk van dit tijdperk. En dat is veelbelovend. Samsung introduceert nu de nieuwe Galaxy Z Flip6 en de Galaxy Z Fold6, samen met de Galaxy Watch7, de Galaxy Watch Ultra, de Galaxy Buds3 en de Galaxy Buds3 Pro. Het resultaat? Een productreeks vol mogelijkheden, om zo nog makkelijker alles uit de zomer te halen.

Creatief met AI

De mogelijkheden van AI nemen dagelijks toe en de nieuwste mobile line-up van Samsung legt AI – letterlijk – in je hand, in je oren en om je pols. Goed nieuws voor alle creatievelingen, want dankzij het grotere scherm van de Galaxy Z Fold6, het FlexWindow van de Galaxy Z Flip6 en de iconische FlexMode van een foldable smartphone kun je nog leukere content en video’s creëren.



Niet alleen de Samsung smartphones krijgen deze zomer een upgrade. Ook de Galaxy Buds3 tikken een compleet nieuw high-tech level aan. Het vernieuwde, moderne design heeft een comfortabele pasvorm en de Blade Lights op de Buds3 Pro maken je stijl helemaal af.



Twee must-haves deze zomer zijn Samsungs nieuwste smartwatches, de Galaxy Watch7 en de Galaxy Watch Ultra. Met Health AI verbeter je jouw gezondheid op een toegankelijke manier. Of je nu streeft naar een gezondere levensstijl of nieuwe PR’s in de sportschool, jouw nieuwe AI-assistent staat altijd paraat.



Deze tien technologische innovaties van Samsung mag je echt niet missen!

1. Laat je voice opnames uitschrijven

De Galaxy Z Fold6 heeft een groter scherm gekregen waardoor je de AI-features optimaal kunt inzetten. Zo zorgt de Note Assist functie voor vertalingen, samenvattingen en automatische opmaak van notities. Daarnaast kan de tool spraakopnames meteen uitschrijven, vertalen en zelfs samenvatten. Luisteren naar die ellenlange voicememo’s van je vrienden is nu verleden tijd!

2. Je social posts kant en klaar, in je eigen stijl

Het nieuwe Composer creëert op basis van simpele trefwoorden e-mails of social posts. Geheel in jouw eigen stijl, door je eerdere berichten te analyseren.

3. Staat de Eiffeltoren er helemaal op? Ja!

De Galaxy Z Flip6 is de ideale partner onderweg. De Auto Zoom functie van de FlexCam vindt automatisch het beste kader voor je foto door het onderwerp te detecteren en daarop de zoom en instellingen aan te passen, volledig handsfree. Zo maak ook jij de perfecte vakantiekiek en staat die Eiffeltoren of de Empire State Building er meteen helemaal mee op.

4. Perfecte stories, ook tijdens je nachtje uit

Nightography maakt het mogelijk om ook ‘s nachts geweldige foto’s, en met de uitbreiding naar video HDR, ook video’s te maken. Bovendien is de nachtfunctie nu beschikbaar in Insta-stories waardoor je de beelden rechtstreeks vanuit de app in je stories kunt plaatsen.

5. ¿Cómo voy a hablar en español?

Met de Interpreter functie in luistermodus op de Galaxy Z Fold6 of Flip6 is het mogelijk elk gesprek in een vreemde taal verstaan. Bye, bye taalbarrières! En met Voice Command bedien je jouw Buds met een enkel woord.

6. Uitstekend geluid, waar je ook bent

Bovendien analyseren de microfoons in de Buds3-serie zowel intern als extern geluid in real-time, zodat de Active Noise Cancellation (ANC) à la minute verbeterd wordt. Door de verbeterde two-way speakers heb je altijd een kristalhelder geluid onderweg. De Super-Wideband-telefoonfunctie kan tot slot de originele stem van de spreker in verschillende omgevingen herstellen. Dit zorgt ervoor dat telefoongesprekken in kwaliteit vergelijkbaar zijn met de gesprekken op smartphones. Kortom: je kunt met een gerust hart naar huis bellen deze zomer, waar je ook bent.

7. Wedstrijdje tegen jezelf

Met de Galaxy Watch7 kun je jouw sportieve activiteiten tracken. Je kunt wel 100 verschillende workouts bijhouden en verschillende oefeningen combineren met Workout Routine. Vroegere prestaties kunnen ook real-time worden vergeleken via Race. Houd een wedstrijd tegen jezelf en je eerdere prestaties en vind zo gemakkelijk de motivatie terug na een wat minder actieve periode.

8. De perfecte zomersiësta

De Galaxy Watch7 analyseert de kwaliteit van je slaap met het AI-algoritme. De verbeterde BioActive Sensor geeft je inzicht in hoe het met je lichaam is gesteld zoals je stress- en energieniveau. Vanaf nu heb je 24/7 toegang tot je real-time persoonlijke coaching, direct om je pols.

9. Next-level outdoor sporten

De gloednieuwe Galaxy Watch Ultra is de krachtigste toevoeging aan het Galaxy Watch Portfolio. Ga je deze zomer duiken of een berg beklimmen? Dan is deze robuuste sportwatch echt iets voor jou: je kunt er prestaties op hoogtes van 500 meter onder zeeniveau en tot 9.000 meter hoog mee tracken. Perfect als je gaat voor een next-level uitdaging. Kies je voor de opvallende oranje outdoor-kleur, dan past dit helemaal bij je onverschrokken karakter.

10. Snel en persoonlijk

De nieuwe Quick Button op de Galaxy Watch Ultra maakt het eenvoudig om trainingen meteen te starten en andere functies aan te passen naar jouw wensen. Wie deze zomer traint voor een triatlon, kan met de Multi-sports tile meerdere trainingen tegelijk volgen. Bovendien biedt de Galaxy Watch Ultra een piekhelderheid van 3.000 nits voor goede leesbaarheid in fel zonlicht en in het donker switcht de Watch automatisch naar nachtmodus. Hiermee staat de Galaxy Watch Ultra dag en nacht voor je klaar, voor elk sportief avontuur.