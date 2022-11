Albert Heijn biedt klanten met Allerhande volop inspiratie voor een magische kerst

Laatst geüpdatet op november 25, 2022 by Redactie

Vandaag lanceert Albert Heijn de Allerhande kersteditie met tips, inspiratie en de lekkerste recepten voor de feestdagen. Deze jaarlijkse feesteditie inspireert klanten met het samenstellen van een feestelijk en betaalbaar kerstmenu. In het nummer staat vooral de gezelligheid van met elkaar tafelen centraal. Met het uitgebreide kerstassortiment heeft Albert Heijn alles in huis om er een magische kerst van te maken.

Lees ook: Heerlijk kerstmenu in Spaanse stijl

Pavlova als sprookjesachtig dessert

Met een oplage van zo’n 2 miljoen en een groeiend aantal digitale lezers is Allerhande het grootste en meest toonaangevende food/kerst-magazine van Nederland. Vandaag lanceert Albert Heijn de Allerhande kersteditie 2022 met tips, inspiratie en de lekkerste recepten voor een betaalbare en magische kerst. Joyce Bierman, verantwoordelijk voor Allerhande bij Albert Heijn licht toe: “Favoriet dit jaar? Het hoofdstuk ‘Wonderbaarlijke kersttafels’. Alle gerechten worden op tafel als een rijk buffet gepresenteerd. Ook dit jaar is shared dining weer een trend. Van grande entrée tot grand dessert met kleine (betaalbare) lekkere hapjes. Denk aan de mini groentes, de mini wellingtons of mini varkensrollades en mini tartelettes. Of gourmette. Dat is pas shared dining! Informeel met voor ieder wat wils. Het geheim zit ’m in de manier waarop je zo’n tafel inricht: varieer in kleuren, maak bijzondere vormen en combineer verschillende, mooie gerechtjes. Kortom: maak er je eigen kunstwerk van. Ook als je liever kiest voor klassieke kerstgerechten is er veel feestelijks te vinden, zoals de gouden glitter stoofpeertjes of een heerlijke roze risotto. En als nagerecht maakt Nederland natuurlijk het covergerecht van de Allerhande kersteditie 2022: de pavlova met stoofperensorbetijs en blauwe bessen. Sprookjesachtig mooi en de perfecte afsluiting van je kerstdiner.”

Allerhande kersteditie

De Allerhande kersteditie 2022 bestaat uit meer dan 214 pagina’s kerstinspiratie. Een aantal gerechten in deze editie is vertrouwd, andere gerechten zorgen voor verwondering. Omdat ze er nog lekkerder smaken dan ze er uitzien, maar vooral omdat aan ieders wensen is gedacht. Van kerstklassiekers en verrassend vegetarisch tot kidsfavorieten en fantasievolle bakcreaties. Dit jaar staan er 62% meer vega recepten in dan vorig jaar en 16% meer vegan recepten.



De AH app en ah.nl staan ook vol met kerstassortiment en meer dan 2000 kerstrecepten. Met een simpele klik kunnen klanten heel gemakkelijk alle ingrediënten aan hun boodschappenlijstje toevoegen. Bovendien staan in de AH app alle Allerhande kerstedities van voorgaande jaren.

Digitaal vegan kerstmagazine

Dit jaar is voor het eerst een digitaal vegan kerstmagazine gemaakt. Samen met 3 vegan influencers zijn ruim 20 Allerhande kerstrecepten ‘geveganized’. In het digitale magazine staan samengestelde vegan kerstmenu’s, interviews en volop inspiratie.

Lees ook: Vegan kerst: zo smaakt het ook zonder vlees

Assortiments- en wijngids

De vertrouwde Albert Heijn assortimentsgids is ook dit jaar weer beschikbaar. Hierin staan honderden speciale feestproducten die ook nog eens extra betaalbaar zijn. Zoals ragout, filetrollade met appel en witte chocolademousse. Albert Heijn heeft met het assortiment Excellent voor de feestdagen de lekkerste producten. Met o.a. de carpacciobonbon, zalmtompouce en verspakket mosterdsoep maak je een schitterend grand entrée. Ook de Prijsfavorieten zijn natuurlijk ideaal om het kerstboodschappenlijstje betaalbaar te houden. Denk aan bijvoorbeeld kruidenboter, ontbijtbroodjes en beleg.



De wijnkeuze tijdens kerst; het blijft lastig. De beste combinatie is natuurlijk waarbij de wijn het gerecht verrijkt, als het geheel mooi in evenwicht is. Daarom zit er in de Allerhande een aparte wijngids.

Lees ook: Zo plan je een menu voor voedselbeperkingen tijdens een evenement

Hulp in de keuken

Stel dat niet al het kerstlekkers opgaat biedt Allerhande volop tips hoe je met al de restjes om kunt gaan. Bijvoorbeeld door ermee te koken of een mooi opgemaakt bordje te geven aan iemand anders. Klanten krijgen hulp bij het maken van de Pavlova van chefkok Hugo Kennis. Op vrijdag 23 december laat Hugo in zijn liveshow zien hoe je het Allerhande coverrecept maakt. Wel zo gezellig en handig zo vlak voor kerst. Lees meer op www.ah.nl/kerstkookschool