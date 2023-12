Albert Heijn: kerst gaat niet alleen om wat je op tafel zet, maar vooral om met wie je aan tafel zit

Laatst geüpdatet op december 6, 2023 by Redactie

Uit onderzoek blijkt dat 66% van de Nederlandse consumenten Albert Heijn ziet als de favoriete kerstsupermarkt van Nederland. De supermarkt die kerst ieder jaar weer extra speciaal maakt. Albert Heijn wil dat iedereen volop kan genieten van waar het écht om gaat met kerst: tijd met elkaar. Juist met de feestdagen. Heerlijk en betaalbaar eten is daarbij belangrijk en natuurlijk dat alles lukt. Maar bovenal draait het om met wie je aan tafel zit. Het blijkt dat mensen vooral zin hebben in het moment met familie en vrienden, maar het organiseren, plannen en het doen van de boodschappen voor het kerstdiner ook best een uitdaging vinden. Uitpakken met eten waar iedereen van geniet staat hoog op het wensenlijstje. Hier speelt Albert Heijn op in. Met schappen vol ultiem kerstassortiment kunnen klanten met gemak de show stelen en volop genieten van de tijd aan tafel met familie en vrienden.

De kerstkrans in de hoofdrol

Op de cover van de Allerhande prijkt dit jaar voor het eerst in jaren een voorgerecht: de zalmkrans met pompoen en sinaasappeldressing. De kerstkrans is een mooie manier om je diner spectaculair te serveren en ideaal om aan tafel gerechten samen te delen. Dat maakt kerst extra speciaal. Of het nou een Zalm-, Rollade- of Meringuekrans is, met de kransvormige gerechten ontstaat een ongedwongen en feestelijke sfeer.

De show stelen met verrassend en vernieuwend kerstassortiment

Met de ruim 200 Excellent voor de Feestdagen producten slaagt het kerstdiner altijd. Denk aan de Zalmblini’s, de Zalmfilet hele zijde en de Profiterole kerstkrans. In een handomdraai verzorg je een excellent kerstdiner zoals met het pronkstuk Verspakket knolselderij met brie en cranberrycompote, de Filetrollade stoofpeer of het Kalkoengebraad met winterse kruiden.



Aan steeds meer kersttafels zit iemand die minder of geen vlees eet. Met de plantaardige editie van de kerst Allerhande, die samen met drie bekende vegans Sanne Vogel, Enzo Pérès-Labourdette en Judith van Willigen tot stand is gekomen, inspireert Albert Heijn klanten met heerlijke en verrassende plantaardige recepten en producten. Zo maak je met het plantaardige Garnalencocktail pakket een van de meest gegeten voorgerechten van Nederland, maar dan vegan. Of met de biologische Bietstuk een heerlijk alternatief voor een steak tartaar-voorgerecht. Als hoofdgerecht de prachtige Groenterollade-krans en als dessert de plantaardige variant van de Pornstar Martini-trifle. Een kerstmenu dat zeker in de smaak valt!



Albert Heijn heeft dit jaar de ‘Kerstmakers’: toppings en versieringen die je gerecht helemaal in kerstsfeer brengen. Denk aan eetbare glitterspray, gouden parels, gouden suikerspin, red velvet koekkruimels, gedroogde sinaasappelschijfjes of een chocolade smash bombe om je eigen verrassingsdessert in te verstoppen. Simpel in gebruik maar met een groot wow-effect.

Kerst spektakel op tafel

Uitpakken maar wel betaalbaar

Ook blijkt uit het onderzoek dat ruim 60% van de ondervraagden graag iets bijzonders op tafel wil zetten met Kerstmis maar tegelijkertijd wil 75% dat het kerstmenu betaalbaar blijft. Voor nog geen 6 euro per persoon biedt Albert Heijn volop keuze in verschillende driegangenmenu’s. Zo is er al een hoofdgerecht van gevulde pompoen voor 1 euro 5 en een meringuekrans als heerlijk nagerecht, voor 90 cent per persoon.



Dit jaar is er opnieuw een Feestdagen Overblijverspakket. Hierin zitten AH Excellent feestdagen producten die aan het eind van de dag overblijven waardoor ze tegen korting worden aangeboden. Hiermee wordt ook voedselverspilling voorkomen. Dat is beter voor het klimaat én voor de portemonnee. Het Feestdagen Overblijverspakket kunnen klanten bestellen in de AH app.

Bordje voor elkaar

Albert Heijn wil een betekenisvolle bijdrage leveren aan een gezonde, sociale en duurzame samenleving. Daarom werkt Albert Heijn samen met vaste maatschappelijke partners van het platform Voor Elkaar; het Rode Kruis, Resto van Harte, Het Vergeten Kind en de Voedselbank. Voor deze goede doelen is kerst een belangrijk moment want helaas is een gezellig en lekker kerstdiner niet voor iedereen vanzelfsprekend. Met de activatie ‘Bordje voor elkaar’ wil Albert Heijn het Nederland heel makkelijk maken om iets voor een ander te betekenen. Door bijvoorbeeld een bordje eten te maken voor iemand die wat extra warmte verdient of door te doneren. Op ah.nl/bordjevoorelkaar staat alle inspiratie om ook een bordje voor een ander te maken. Daarnaast zamelt Albert Heijn in december in de winkels en via app en web (ah.nl/voorelkaar) donaties in voor de vier goede doelen. Klanten kunnen bijdragen door statiegeld te doneren in de winkel, geld of Airmiles doneren via “ah.nl/voorelkaar” of bij online boodschappen de donatieproducten te kopen.