Albsteig: wandelen op het balkon van de Schwäbische Alb

De eerste herfstblaadjes ritselen zacht onder je voeten. Vanaf de talloze rotsen langs de Albtrauf heb je een prachtig uitzicht. Je kijkt uit over mysterieuze nevelslierten die door het dal trekken, terwijl jij zelf in warm zonlicht baadt. De bontgekleurde beukenbossen hullen het landschap in een gouden gloed en geven de 360 kilometer lange Albsteig (HW1) een betoverende sfeer. Al meer dan een eeuw slingert deze langeafstandswandelroute van Donauwörth naar Tuttlingen, langs ruige rotsformaties en door uitgestrekte bossen. Je wandelt over de steile rand van de Albtrauf en telkens weer word je getrakteerd op grandioze vergezichten. De Albsteig maakt deel uit van de Top Trails of Germany: dertien van de mooiste wandelroutes van Duitsland.

Kuitenbijters en kasteelhoppen

De Albsteig trakteert wandelaars op een aaneenschakeling van hoogtepunten. Vanuit het indrukwekkende Nördlinger Ries – een reusachtige meteorietinslagkrater – slingert het pad via Aalen en de historische Limes (Romeinse grens) dwars door het biosfeergebied Schwäbische Alb. Er doemen talloze kastelen en burchtruïnes op, zoals Burg Teck, Burg Harburg, de ruïne Hohenneuffen, het sprookjesachtige Schloss Lichtenstein en de legendarische ruïne Reußenstein. Ook het kuuroord Bad Urach en de klaterende Uracher waterval behoren tot de hoogtepunten. Adembenemende panorama’s wachten bij onder meer de Dreifürstenstein, het Zeller Horn, de Böllat en de Lemberg – met 1.015 meter de hoogste berg van de Schwäbische Alb. De tocht eindigt met een afdaling naar het charmante Tuttlingen.

Altijd een slaapplek onderweg

Op de webpagina van de Albsteig vind je via het speciale online boekingsplatform in een paar klikken een accommodatie dicht bij je etappe. Inmiddels zijn er meer dan 200 opties langs de route, overzichtelijk per etappe gepresenteerd en direct te boeken.

Kort en bondig:

Lengte: 358 km

Aantal etappes: 16

Van Donauwörth naar Tuttlingen

Regio: Schwäbische Alb

Moeilijkheidsgraad: uitdagend

