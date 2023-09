Alcohol zorgt ervoor dat je eerder aantrekkelijke mensen benadert

Laatst geüpdatet op september 1, 2023 by Redactie

Het is ‘vloeibare moed’, niet noodzakelijkerwijs een ‘bierbril’: nieuw onderzoek wijst uit dat het consumeren van alcohol ervoor zorgt dat je eerder mensen benadert die je al aantrekkelijk vindt, maar dat anderen er niet aantrekkelijker uitzien. De conventionele wijsheid van de effecten van alcohol is dat dronkenschap ervoor zorgt dat anderen er beter uitzien. Maar volgens de nieuwe studie is dit fenomeen niet systematisch bestudeerd. Eerder onderzoek liet deelnemers doorgaans eenvoudigweg de aantrekkelijkheid van anderen beoordelen terwijl ze nuchter en dronken waren op basis van foto’s.

Lees ook: Wat is verantwoord alcohol gebruik?

Maar deze nieuwe studie voegde een realistischer element toe: de mogelijkheid om de mensen te ontmoeten die worden beoordeeld.



Om het onderzoek uit te voeren, voerden hoofdonderzoeker Molly A. Bowdring, Ph.D., van het Stanford Prevention Research Center in Palo Alto, Californië (ten tijde van dit onderzoek verbonden aan de Universiteit van Pittsburgh), en haar proefschriftadviseur, Michael Sayette , Ph.D., brachten 18 mannelijke vrienden van in de twintig naar het laboratorium om de aantrekkelijkheid te beoordelen van mensen die ze op foto’s en video’s bekeken.



Aan de deelnemers werd verteld dat ze in een toekomstig experiment mogelijk de kans zouden krijgen om met een van die mensen te communiceren. Nadat ze hun aantrekkelijkheidsbeoordelingen hadden gegeven, werd hen gevraagd degenen te selecteren met wie ze het liefst zouden communiceren.



Twee keer kwamen er twee mannen het laboratorium binnen. De ene keer kregen beide mannen alcohol te drinken (tot ongeveer een alcoholpromillage van 0,08%, de wettelijke limiet voor autorijden in de Verenigde Staten) en de andere keer kregen ze allebei een niet-alcoholische drank. De onderzoekers hadden vriendenparen in het laboratorium om de sociale interacties na te bootsen die normaal gesproken zouden plaatsvinden in een echte drinksituatie.



De onderzoekers vonden geen bewijs van een bierbril: of deelnemers wel of niet dronken waren, had geen effect op hoe knap ze anderen vonden. “Het bekende bierbrileffect van alcohol komt soms in de literatuur voor, maar niet zo consistent als je zou verwachten”, merkt Sayette op.



Het drinken had echter wel invloed op de mate waarin de mannen contact wilden hebben met mensen die ze aantrekkelijk vonden. Als ze dronken, hadden ze 1,71 keer meer kans om een van hun top vier aantrekkelijke kandidaten te selecteren die ze mogelijk zouden ontmoeten in een toekomstig onderzoek, vergeleken met wanneer ze nuchter waren.



Alcohol verandert misschien niet de perceptie, maar vergroot eerder het vertrouwen in interacties, waardoor de mannen vloeibare moed krijgen om degenen te willen ontmoeten die zij het meest aantrekkelijk vinden, iets wat ze anders waarschijnlijk veel minder zouden doen.

Lees ook: Ken jij je alcoholgrens?

“Mensen die alcohol drinken kunnen er baat bij hebben door te erkennen dat gewaardeerde sociale motivaties en intenties veranderen wanneer ze drinken op een manier die op de korte termijn aantrekkelijk kan zijn, maar op de lange termijn mogelijk schadelijk”, zegt Bowdring.