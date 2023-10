‘All Against 1’: nieuwe live RTL 4-spelshow vol met experimenten…

Laatst geüpdatet op oktober 13, 2023 by Redactie

Kan één persoon in de studio het gehele land, dat thuis live meespeelt, verslaan? Daar draait het om in de nieuwe live RTL 4- spelshow ‘All Against 1’. Eén kandidaat neemt het in de studio live op tegen heel Nederland. Het land speelt mee via een speciale ‘All Against 1’ app. Zowel de kandidaat als de app-spelers thuis, krijgen de opdracht om de uitkomsten van unieke, bijzondere en leerzame experimenten in te schatten. Martijn Krabbé ontvangt als quizmaster en gastheer elke week een kandidaat in de studio om het spel in goede banen te leiden. Jelka van Houten geeft, op een locatie in het land of rondom de studio, duiding aan de experimenten of is daar zelf onderdeel van. Kijk en speel live mee vanaf zaterdag 11 november om 20.00 uur bij RTL 4.

In de studio en voor de kijkers thuis worden verschillende vragen gesteld die moeten worden beantwoord. Enkelen voorbeelden van deze vragen zijn: Hoeveel liter zweet produceert een groep tijdens de spinningles? Hoeveel baby’s krijgt Jelka aan het lachen? Hoelang doet de abseiler erover om van het studiogebouw te abseilen?



Voordat, zowel de kandidaat als de thuisspelers hun antwoorden geven, krijgen ze eerst informatie waarmee ze hun inschatting kunnen maken. Het gemiddelde van de antwoorden van alle thuisspelers bepaalt het antwoord van het hele land. De regel voor elke vraag: degene die het dichtst bij het juiste antwoord zit, verdient het geld dat voor die vraag op het spel staat. Na zeven experimenten wordt bepaald wie de geldpot daadwerkelijk wint, de kandidaat in de studio óf de rest van Nederland. Dan gaat de geldpot naar één van de thuisspelers.

Martijn Krabbé:

“Dat de kijker thuis zo’n grote rol speelt bij een live show en kans maakt op de winst dat is natuurlijk het unieke aan deze nieuwe spelshow. En het leuke aan de experimenten is dat je de uitkomst niet kan Googelen. En dat maakt het vooral weer echt een knotsgekke, vintage amusementshow voor de hele familie op de zaterdagavond.”

Jelka van Houten:

“Dat ik allerlei waanzinnige experimenten mag uitvoeren is natuurlijk echt fantastisch. Voor mij is het natuurlijk echt nieuw om onderdeel te zijn van een live spelshow, maar ik heb er enorm veel zin in en kan niet wachten tot we live gaan en met het hele land All Against 1 gaan spelen.”

‘All Against 1’ is vanaf 11 november iedere zaterdag om 20.00 uur live te zien en mee te spelen bij RTL 4. De productie is in handen van EndemolShine Nederland en wordt mede mogelijk gemaakt door de Nationale Postcode Loterij.