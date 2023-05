All day breakfast diner by Jarmusch opent in Rotterdam-West

Een zonnig terras op het zuiden. De beste filterkoffie in omstreken. Award-winning pancakes, vega breakfast burrito’s, mimosa’s en ‘eggs-any-way-you-like’ zover het oog kan zien. Er is goed nieuws voor alle ontbijtliefhebbers; de tweede vestiging van by Jarmusch heeft haar deuren geopend op de Nieuwe Binnenweg in Rotterdam. Waar moet je dan aan denken? Een sfeervolle, American diner geïnspireerde, all day breakfast restaurant waar je geniet van de ontbijtklassiekers én verrassende nieuwe gerechten. Het succes van by Jarmusch is opvallend: “Er is een verschuiving gaande. Het nachtleven verplaatst zich steeds meer naar de vooravond en de stad wordt steeds eerder wakker. Ontbijten buiten de deur wint daarmee aan populariteit,” vertelt founder Ruben Venema over de veranderende ontbijtcultuur. “In landen zoals Noord-Amerika is buiten de deur ontbijten echt onderdeel van het dagelijks leven. We zien dat dit in Nederland ook steeds meer ingeburgerd raakt.”

Ambities en groei

Het nieuwe pand van by Jarmusch beslaat maar liefst 250 m2 aan binnenruimte en heeft een enorm terras in de zon van 100m2. Wat betreft Venema is deze locatie pas het begin van de groei die hij voor ogen heeft voor zijn all day breakfast concept. “Als je succesvol kan verdubbelen, kan je ook verviervoudigen, enzovoorts. Uiteindelijk willen we in elke grote stad een by Jarmusch openen. We hebben vertrouwen in deze groei, omdat we heel hecht samenwerken met ons personeel. Hun betrokkenheid en professionaliteit is een onmisbare factor in het succes van by Jarmusch.”

Ontbijtcultuur in de lift

Dat ontbijten buiten de deur in Nederland steeds meer in trek is, blijkt wel door de populariteit van de eerste locatie. In het weekend staan er zelfs rijen voor de deur van by Jarmusch op de Goudsesingel van mensen die er graag komen ontbijten. “by Jarmusch is een plek waar jong en oud samenkomt om de dag goed te beginnen. Een plek waar gasten hun eerste bespreking van de dag hebben, opladen na een gezellige nacht of zelfs een eerste date beleven. We zijn ontzettend blij om deze locatie in West te openen en de buurt te voorzien van onze ontbijtspecialiteiten.”



Adres en openingstijden

Nieuwe Binnenweg 575

3032 EP Rotterdam

Dagelijks geopend van 08:00 – 16:00