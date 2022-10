Alle eigenschappen en voordelen van Kurkuma

Tussen een oriëntaals gerecht geproefd in een restaurant, of wat doe-het-zelf recepten thuis, heb je vast wel eens een van de meest populaire kruiden in de keuken geconsumeerd: kurkuma. Beroemd als het belangrijkste ingrediënt in curry, kennen velen de smaak, maar weinigen zijn zich bewust van de therapeutische eigenschappen. Kurkuma is in feite een van de kruiden met de belangrijkste antioxiderende en ontstekingsremmende eigenschappen voor het lichaam. Laten we meer te weten komen over de plant waarvan het is afgeleid en de plantprincipes die erin zitten.

Kurkuma: van plant tot specerij

Curcuma longa behoort tot de familie Zingiberaceae en is de meest gebruikte soort, zowel in de fytotherapie als in de voedingssector. Het is een meerjarige kruidachtige plant die een maximale hoogte van 1 m bereikt, typisch voor de regio’s van Zuid-Azië die worden gekenmerkt door een tropisch klimaat met temperaturen tussen 20 ° C en 35 ° C. De wortel, het deel waaruit de belangrijkste kruiden en geneeskrachtige stoffen worden verkregen, bestaat uit een cilindrische en vertakte wortelstok van gele of oranje kleur met een bijzonder aromatische geur en smaak.

Therapeutische eigenschappen van kurkuma

Dankzij de natuurlijke eigenschappen van kurkuma wordt deze plant voornamelijk gebruikt in de Chinese en Ayurvedische geneeskunde; zijn ontstekingsremmende eigenschappen worden ook benut in voedingssupplementen die nuttig zijn tegen gewrichtsaandoeningen, terwijl de eigenschappen die de spijsvertering bevorderen, nuttig zijn in supplementen die de productie van gal door de lever kunnen stimuleren en het legen van de galblaas die de instroom van gal bepalen in de twaalfvingerige darm.

Veel onderzoeken tonen ook aan dat het belangrijkste actieve ingrediënt, curcumine, eigenschappen tegen kanker heeft en het vermogen heeft om de veroudering van de cellen van ons lichaam effectief tegen te gaan als een natuurlijke antioxidant. Van curcumine is ook aangetoond dat het een sterke pijnstiller is, zozeer zelfs dat het gebruik ervan nuttig is gebleken tegen gewrichtspijn die ook wordt veroorzaakt door artritis en osteoartritis. Ten slotte lijkt kurkuma zelfs helende eigenschappen te hebben en daarom wordt het in veel landen, zoals India, over de huid aangebracht om wonden, brandwonden en insectenbeten te behandelen.

Gebruik in de keuken

Kurkuma wordt al eeuwenlang voornamelijk gebruikt in de Midden-Oosterse en Aziatische keuken en is een van de hoofdingrediënten van veel gerechten, waaronder, een van de meest bekende, kipcurry. Deze specerij, verkregen door de wortelstok van de plant te verpulveren, moet worden ingenomen in optimale doses van ongeveer twee koffielepels, samen met een plantaardig vet zoals olijfolie, dat de opname door het lichaam vergemakkelijkt.

Weetje: Kurkuma werd door zijn zeer intense gele kleur vroeger gebruikt in stomerijen om stoffen, papier en nog veel meer te kleuren.