Allergieën nemen toe – wat hondeneigenaren moeten weten

Het voorjaar is de tijd van het jaar waarin allergieën toenemen. De symptomen van allergieën zijn echter net zo gevarieerd als de triggers ervan en zo individueel als je honden. Er wordt onderscheid gemaakt tussen drie verschillende allergenen en intoleranties: omgevingsallergieën, voedselallergieën en voedselintoleranties. Het kan voor eigenaren erg verwarrend zijn om het verschil te zien, en we geven hieronder advies over de stappen die je kunt nemen om je hond te helpen.

Omgevingsallergieën, zoals hooikoorts, nemen toe

Honden kunnen omgevingsallergieën ontwikkelen, maar de symptomen manifesteren zich anders dan bij mensen. Honden niezen niet noodzakelijkerwijs, maar hooikoorts manifesteert zich door verschillende symptomen, zoals aanhoudende jeuk, een rode of ontstoken huid, haaruitval, vettige plekken op de buik of oksels, terugkerende oorontstekingen of waterige en ontstoken ogen na lange wandelingen in de tuin. zomer.



Om stuifmeel snel te verwijderen kan een natte handdoek of een snelle spoeling van de ogen helpen. Als de huid rood is, kunnen medicinale shampoos de jeuk helpen verlichten. Als de symptomen na het stuifmeel aanhouden seizoen of als je hond zich krabt tot bloedens toe, kunnen er andere ziekten zijn. Raadpleeg dan een dierenarts om de oorzaak op te helderen.

Voedselallergieën zijn net zo individueel als de honden zelf

Voedselallergieën bij honden zijn heel individueel, een allergie is namelijk een overreactie van het immuunsysteem op bepaalde stoffen en elke hond kan op verschillende ingrediënten reageren. Het zijn vaak veelgebruikte ingrediënten die allergieën veroorzaken. Dit komt omdat een allergie zich meestal ontwikkelt wanneer een hond gedurende langere tijd aan het allergeen wordt blootgesteld. Het is daarom belangrijk om het dieet van de hond nauwlettend in de gaten te houden en, indien nodig, de samenstelling van het voer te veranderen als er tekenen zijn van een allergie.

Voedselintoleranties: hoe herken je ze?

Vergeleken met allergieën ontstaan ​​voedselintoleranties door andere oorzaken dan het immuunsysteem. Dit zijn bijvoorbeeld enzymdeficiënties, stofwisselingsstoornissen of reacties op verschillende additieven waarbij bepaalde voedingsbestanddelen niet goed verteerd kunnen worden. Rasspecifieke tendensen spelen ook een rol. Bij honden manifesteren voedselintoleranties zich vaak door symptomen zoals spijsverteringsproblemen, huid- of oorinfecties en merkbare gedragsveranderingen.



Als je deze symptomen bij je hond opmerkt, kan dit duiden op een voedselintolerantie. Raadpleeg je dierenarts om de exacte oorzaak te achterhalen, zodat je professionele hulp kunt krijgen.

Wanneer een eliminatiedieet zinvol kan zijn

Een uitsluitings- of eliminatiedieet kan nuttig zijn om voedingsmiddelen waarvoor je hond mogelijk intolerant of allergisch is, te identificeren en te elimineren. Bij dit dieet krijgt de hond alleen voedingsmiddelen binnen waar hij nog niet mee in aanraking is gekomen. De voeding kun je zelf samenstellen, door specialisten bereiden of je kunt een hypoallergeen voedingsmengsel kopen.



Het is heel belangrijk dat je consequent bent en dat de hond deze speciale voeding alleen voor een periode van minimaal 6 weken krijgt. Dit betekent geen snoepjes, geen etensresten en niets wat hij buiten aantreft. Zo weet je zeker dat alle mogelijke allergenen kunnen worden verwijderd uit zijn lichaam en hij kan herstellen.



Het is belangrijk om tijd en consistentie te investeren in het vinden van de perfecte voedingscombinatie voor je hond om zijn gezondheid en welzijn te garanderen.