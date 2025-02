Alles geregeld voor je baby? Check deze praktische tips van de Rijksoverheid

Laatst geüpdatet op februari 21, 2025 by Redactie

Als je een baby krijgt, komt er ook veel op je af. Rondom de geboorte moet je praktische zaken regelen. Denk aan een naam kiezen, kraamzorg regelen en geboorteaangifte doen. En na de geboorte kun je kinderbijslag aanvragen en krijg je een uitnodiging van het consultatiebureau.

Praktische tips

Voor uiteenlopende vragen stonden de Belastingdienst, Dienst Toeslagen en het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) op de Negenmaandenbeurs. Zij gingen met bezoekers in gesprek en delen vanuit de meest gestelde vragen een aantal praktische tips voor aanstaande ouders.

1. Voorbereidingen voor jouw afspraak

Ouders en verzorgers van kinderen t/m 17 jaar kunnen kinderbijslag ontvangen via SVB.

Het bedrag is afhankelijk van de leeftijd van je kind(eren). Wellicht heb je ook recht op kindgebonden budget (dit is een bijdrage in de kosten voor kinderen tot en met 17 jaar) en kinderopvangtoeslag. Wil je samen met een medewerker checken waar je recht op hebt? Kijk op belastingdienst.nl/langskomen voor een afspraak op een kantoor bij jou in de buurt.

Tip:

Kom je voor een afspraak langs op een kantoor van de Belastingdienst? Neem dan een recent loonstrookje mee én het contract met de kinderopvang (als je dit al hebt geregeld). De medewerker van de Belastingdienst kan dan voor jou berekenen of en hoeveel kinderopvangtoeslag en kindgebonden budget je eventueel ontvangt.

2. Handige momenten voor jouw toeslagen

Gedurende het jaar kan het handig zijn om toeslagen aan te vragen, te wijzigen of jouw gegevens in te zien. Verandert jouw inkomen, maandelijkse huur, ga je trouwen of sluit je een samenlevingscontract af? Dit kan ook gevolgen hebben voor jouw belastingen en toeslagen. Misschien word je elkaars fiscale partner. Dan vul je je belastingaangifte anders in. Wellicht word je elkaars ‘toeslagpartner’, waardoor je samen toeslagen ontvangt. Het bedrag aan toeslagen kan daardoor meer of minder worden.

Tip:

Download de app Toeslagen. Zo kun je al jouw toeslagen bekijken op je telefoon of tablet en kun je zien met welke gegevens de toeslagen berekend worden. Zet je meldingen aan, zo kan Dienst Toeslagen je helpen om via de app wijzigingen door te geven.

3. Maandelijkse inkomensafhankelijke combinatiekorting ontvangen

Om in aanmerking te komen voor inkomensafhankelijke combinatiekorting moet jouw kind bij de gemeente staan ingeschreven op jouw woonadres. Of bij het adres van je ex-partner, als je co-ouder bent. Je vraagt de korting aan via jouw belastingaangifte. Voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting moet jouw arbeidskorting minimaal € 6.145 zijn (in 2025), jouw kind is op 1 januari van het jaar jonger dan 12 jaar.

Tip:

Wil je deze korting alvast maandelijks ontvangen? Vraag dan een voorlopige aanslag aan. Kijk op belastingdienst.nl/voorlopigeaanslag voor het aanvragen of wijzigen van deze aanslag.

4. Een gezonde ontwikkeling van jouw kind

Het ouderschap maakt je trots, maar soms ook kwetsbaar. Dat is zeker zo in de eerste 1000 dagen, die lopen van voor de bevruchting tot en met de tweede verjaardag van je kind. Het is van belang dat je in deze 1000 dagen gesteund, geholpen en gezien wordt. Een investering in deze tijd levert jouw kind winst op voor de rest van zijn/ haar leven: fysiek, mentaal en sociaal. Zo leg jij een gezonde toekomst voor jouw kind.

Tip:

De verloskundige is jouw 1e aanspreekpunt tijdens de zwangerschap, de bevalling en de kraamtijd. Het consultatiebureau helpt daarna met het opgroeien, opvoeden en het ouderschap. Daarbij kunnen ook de huisarts en de gemeente je medisch, sociaal en financieel helpen.

Durf óók jouw netwerk in te schakelen tijdens de eerste 1000 dagen (en natuurlijk daarna). Je kent vast en zeker mensen om een wandelingetje mee te maken, die even de boodschappen willen doen of een gezonde maaltijd willen koken. En vraag andere vrouwen hoe zij hun zwangerschap (hebben) ervaren. Deel in alle rust alle ervaringen met elkaar.

Kijk op kansrijkestart.nl of luister de podcast ‘1000 dagen, 1000 vragen’ (via Spotify of Apple Podcast) met praktische tips over de zwangerschap (6 thematische afleveringen van 20 minuten). Weten waar je verder allemaal aan moet denken tijdens je zwangerschap? Check jouw situatie in het Persoonlijk overzicht kind krijgen.

Hulp op de Negenmaandenbeurs

Medewerkers Dienstverlening, Agnes en Laila, van de Belastingdienst hielpen bezoekers op de Negenmaandenbeurs met persoonlijke hulp voor belastingzaken en toeslagen. Bezoek de stand van de Rijksoverheid op de Negenmaandenbeurs (hal 10, stand 311).