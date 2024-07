Tv Tip: ‘Alles op tafel’ slikt niets voor zoete koek

Laatst geüpdatet op juli 15, 2024 by Redactie

Het nieuwe KRO-NCRV programma Alles op tafel ontrafelt de waarheid achter ons eten. Hoe maak je als consument de beste keuze voor jezelf, de wereld en je portemonnee? Alles op tafel is vanaf maandag 15 juli zes weken lang te zien om 19.50 uur bij KRO-NCRV op NPO 2.

In de supermarkt is het aanbod overweldigend; tienduizenden producten om uit te kiezen en schappen vol verleidingen. Vanuit een kleurrijke kas met keuken halen gastvrouw Marijn Frank, chef-kok Ramon Brugman en verslaggevers Anna Gimbrère en Maarten Remmers het onderste uit de kan om alles te weten te komen over wat wij dagelijks consumeren.

Afleveringsinfo 1 t/m 3

In de eerste aflevering van Alles op tafel onderzoeken ze of je nog wel verantwoord tonijn kunt eten. Is die vis nou met uitsterven bedreigd? Hoe kan het dat je nog steeds blikjes tonijn in de supermarkt vindt? En bestaat er zoiets als een verantwoorde snack? Met de labtest kent geen enkel product nog geheimen: we ontdekken dat groentechips veel van het gevaarlijke stofje acrylamide bevat en Ramon maakt voor Marijn een stevig tussendoortje.



In aflevering twee vragen ze zich af of het nou echt duurzaam is om al ons eten hier te kweken, kan het soms toch beter zijn om het van wat verder te halen? En hoe zit het nou met natuurlijke suikers? Het schijnt beter te zijn voor je bloedsuikerspiegel. Marijn neemt tijdens de uitzending de proef op de som. En ze testen palmsuiker in het lab. Komt onze dure palmsuiker wel echt van de palm?



In de derde aflevering willen ze weten of het mogelijk is om in 2050 de wereldbevolking gezond te voeden zonder roofbouw te plegen op de aarde. Chef-kok Sharon de Miranda schotelt Marijn een duurzame en toekomstbestendige maaltijd voor. Hoe kan het dat je van de ene snack oneindig kan blijven snoepen, terwijl je van bijvoorbeeld een appeltje al snel vol zit? Dat test Anna in een hersenscanner. Ramon laat zien hoe je verassend simpel zelf heerlijke zuurkool maakt.

Morgen kan groener

KRO-NCRV maakt programma’s zoals Alles op tafel, BinnensteBuiten en Keuringsdienst van waarde, waarbij de herkomst van ons eten, een groenere levensstijl en smakelijke gerechten vaak centraal staan. Alles op tafel wordt geproduceerd door Dahl TV in samenwerking met KRO-NCRV.



Alles op tafel is elke maandag om 19.50 uur te zien bij KRO-NCRV op NPO 2