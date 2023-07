Alles over abrikozen

Abrikozen zijn de vruchten van de abrikozenboom (Prunus armeniaca) die behoort tot de Rosaceae-familie en het geslacht prunus, waartoe ook kersen-, pruimen-, amandel- en perzikbomen behoren. De vruchten zijn tussen de 3,5 en 6 cm groot en hebben een geeloranje kleur, afhankelijk van de variëteit, met lichte rode tinten en bij sommige variëteiten een fluweelzachte schil. Het enige licht sappige vruchtvlees is stevig maar wordt behoorlijk mals naarmate het rijpt, met een smaak die varieert van zoet tot scherp. Abrikozen worden voornamelijk geteeld in het Middellandse Zeegebied, met zijn gematigde en droge klimaat; ongeveer 60% van de totale wereldproductie wordt daar geoogst.

Hoe te eten

Lekker vers en rijp uit de hand gegeten; ook maakt hun lichtzure smaak ze geschikt voor hartige gerechten zoals in tajines (vooral lamsvlees) of in een saus bij rood vlees.



Abrikozen zijn heerlijk gedroogd, de suikers in hun vruchtvlees zijn geconcentreerd en smaakvol; ze zijn ook heerlijk in alcohol of siroop, jam of geperst voor sap.



Abrikozen maken een heerlijke gelato of sorbetto.



Ze zijn zeer laag in calorieën: slechts 28 per 100 gram (exclusief de steen).



Abrikozen bevatten kalium, calcium, fosfor en ijzer, evenals vitamine A, vitamine B-complex en vitamine C.



Onder hun talrijke antioxidanten vallen het bèta-caroteengehalte en de aanwezigheid van sorbitol op.

Voordelen van het eten van abrikozen:

Laag in calorieën en vet en tegelijkertijd een uitstekende bron van vitamine A en C

Rijk aan antioxidanten die helpen bij het neutraliseren van vrije radicalen die je cellen beschadigen en oxidatieve stress veroorzaken, die verband houdt met veel chronische ziekten

Kan je ogen beschermen tegen schade, aangezien abrikozen een uitstekende bron zijn van bètacaroteen, luteïne, zeaxanthine en vitamine C en E

Van nature rijk aan antioxidanten, die bescherming bieden tegen milieuschade door zonlicht, vervuiling en sigarettenrook en dus je huid ten goede kunnen komen door je risico op rimpels en zonnebrand te verminderen

Een goede bron van oplosbare vezels, die gezonde darmbacteriën voedt en de spijsvertering kan stimuleren

Rijk aan kalium, wat een hoge bloeddruk kan helpen voorkomen en het risico op een beroerte kan verminderen

Van nature rijk aan water, wat belangrijk is om gehydrateerd te blijven