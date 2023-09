Alles over andijvie

Andijvie, met twee hoofdvariëteiten – de frisée (met gekrulde bladeren) en de breedbladige – is een bladgroente die behoort tot het geslacht Cichorium, waartoe verschillende soortgelijke bittere groenten behoren. De andijvie ziet eruit als een open kropsalade, lichtgroen (of geelachtig) aan de bovenkant van de bladeren en wit aan de stengel. In het midden omsluit de andijvie dicht kleine, heldere blaadjes die het ‘hart’ van het hoofd worden genoemd.



De frisée is een krulbladige, hartloze variëteit. Soms is het midden bleker romig geel, omdat er traditioneel een bord (of speciale dop) bovenop wordt gelegd om de bladeren te blancheren en zoeter te maken. Moderne cultivars zijn nu zoeter, maar blancheren is esthetisch aantrekkelijk. Het oogsten gebeurt in de herfst, winter en het vroege voorjaar.

Andijvie eten

De beste manier om andijvie te eten is rauw in salades, zodat alle vitamines en minerale zouten intact blijven, wat van groot belang is tijdens de wintermaanden wanneer andere verse groenten minder beschikbaar zijn.



De Parijse bistrosalade van gekrulde frisée, gecombineerd met warmbruine spekjes en een gepocheerd ei, is eenvoudig maar uiterst gedenkwaardig.



De brederbladige andijvie wordt vaker gekookt: geroerbakt, gestoofd of gekookt.



Traditioneel wordt het in Napels gebruikt als hartige vulling met rozijnen, pijnboompitten en ansjovis voor heerlijke groentetaarten gemaakt met pizzadeeg, of de kop heel gelaten, de bladeren gevuld zoals je zou doen met kool, en vervolgens gestoofd.



Andijvie kan worden gebruikt in beignets, soepen, in veel smakelijke pastasauzen, vooral in combinatie met worst en niet te vergeten stamppot.