Alles over angst

Wat is angst eigenlijk en waarom worden we bang? Dit is een onderwerp waar er een heel spectrum van verschillende antwoorden is van verschillende leraren, psychologen, coaches en het kan behoorlijk verwarrend zijn. Sommigen zeggen dat het de weg is naar alles in je leven, sommigen nemen het zo extreem op dat ze waaghalzen worden en anderen suggereren dat je je angsten moet vermijden. Onze eenvoudige definitie is de volgende: Angst is je kompas en persoonlijke gids naar vrijheid. We leggen hier uit waarom.

Allereerst kun je angst omschrijven als een veronderstelling, die je via je zintuigen of verbeelding zult ervaren, meer negatief dan positief, meer verlies dan winst, meer pijn dan plezier, meer nadelen dan voordelen, meer risico dan beloning van iets, iemand anders, of jezelf, in de toekomst. Met andere woorden, een aanname dat je een negatieve ervaring zult hebben. Geen waarheid.

En als je erg gepolariseerd bent – dat wil zeggen, heel positief of heel negatief naar iets kijkt – ben je mentaal niet vrij. Je ziet maar één kant van de medaille – en dat is niet een hele waarheid of een volledig bewustzijn. Dus als je erg bang bent, dan is dit het kompas in welke richting je moet gaan om jezelf van je angsten te bevrijden – en vrij te zijn. Veel mensen leven een leven als een bijproduct van hun angsten, in plaats van een leven gebaseerd op geïnspireerde keuzes.

Allereerst is er een andere naam voor angst, fobie en het tegenovergestelde wordt door de eeuwen heen philia genoemd. Sommigen noemen philia-fantasie en fobie een nachtmerrie. Met andere woorden – onze angst heeft een tegenovergestelde.

Laten we zeggen dat je bijvoorbeeld een magneet hebt – en als je het niet wist, een magneet heeft een positieve en een negatieve pool. Als je de magneet in het midden deelt – krijg je een positieve en negatieve pool – en hoe meer je de magneet bijsnijdt, hoe meer paar polen je krijgt. Het maakt niet uit hoe vaak je de magneet doorknipt, je krijgt altijd beide kanten van de positieve en negatieve kant. En in onze hersenen werkt het op dezelfde manier. De elektrodynamica kan hier worden toegepast op de menselijke psychologie.

Dus als we in de toekomst aannemen, door onze verbeelding of onze zintuigen, dat we in de toekomst meer positieve dan negatieve ervaringen zullen hebben, dan hebben we een philia. Als we aannemen dat ze in de toekomst meer negatief dan positief zullen zijn, hebben we een fobie. Fobie is een andere naam voor angst. En Philia wordt wel eens een nachtmerrie genoemd. Het een gaat nooit zonder het ander. Want ze zijn onafscheidelijk als twee polen van een magneet.

Stel je voor dat je iemand in de stad tegenkomt, iemand die je echt aantrekkelijk vindt, en je voelt een beetje liefde. Liefde is een andere naam voor hetzelfde als philia, liefde voor iets is het creëren van een toekomstige fantasie. We noemen het tegenovergestelde van liefdesverbittering – dus als je iemand tegenkomt op wie je verliefd bent, dat wil zeggen liefde, betekent dit dat je je bewust bent van het positieve maar je niet bewust bent van het negatieve. Dus als je verliefd bent op iemand, en je tot hem aangetrokken voelt, dan creëer je een fantasie over wat er zal gebeuren als je bij die persoon bent. En als je dat doet – op het moment dat je een fantasie over een persoon creëert – creëer je in dezelfde fractie van een seconde de angst om die persoon te verliezen.

De angst om iemand te verliezen of de angst om in de steek gelaten te worden. Dus als je erg verliefd wordt, dat wil zeggen “verblind”, zul je een extreme angst hebben om de persoon te verliezen. Wat kan leiden tot jaloezie, wat op zijn beurt kan leiden tot angst dat ze je verlaten. Angst is de wortel van veel andere emoties – zoals jaloezie. Dus dit gaat meer in op de vraag waarom we bang worden. Je creëert eenzijdige waarnemingen en bent je niet bewust van de andere kant.