Alles over apfelstrudel

Apfelstrudel is een van de bekendste Oostenrijkse “gebakjes”. Het flinterdunne deeg kan ook gevuld worden met ander fruit zoals pruimen of hartig met zuurkool en aardappelen.

Bereiding

Het bereiden van strudeldeeg vergt enige oefening. Het deeg bestaat uit bloem, bakolie, een snufje gejodeerd zout, een beetje azijn en lauw water. De ingrediënten worden gekneed tot een glad, soepel deeg, bestrijkt met olie, afgedekt en op een warme, vochtige plaats geplaatst om 30 tot 60 minuten te rusten.



Vervolgens wordt het deeg zo dun mogelijk uitgerold op een met bloem bestoven oppervlak, keer op keer zodat het niet blijft plakken. Duw nu de handruggen onder het deeg en rek het met je eigen gewicht van binnen naar buiten. Het wordt zo gedraaid dat er geen gaten ontstaan. Aan het einde moet het strudeldeeg zo dun zijn als krantenpapier en enigszins transparant. Als je hem op een met bloem bestoven theedoek legt, kun je hem daarna makkelijker oprollen met de vulling.

Traditionele apfelstrudel

Voor een traditionele apfelstrudel worden zure appels geschild en in dunne plakjes gesneden. Bak vervolgens het paneermeel lichtjes met suiker en kaneel in vet. Vul het deeg met het paneermeel, de appels en eventueel extra rozijnen. Maar slechts tweederde is bedekt en het andere derde deel is met olie ingesmeerd. Rol de strudel op, sluit de uiteinden goed en bak ze goudbruin in de oven. De heerlijke bakproducten worden meestal bestrooid met poedersuiker en geserveerd met vanillesaus of vanille-ijs.

Hartige strudel

De Oostenrijkers eten hun strudel ook graag gevuld met pruimen en kersen of hartig. Een klassieker is koolstrudel, waarbij je uien met spek bakt en karameliseert met een beetje suiker. De gesneden witte kool wordt vóór het vullen zacht gestoomd en goed afgekoeld. Om een ​​aardappelstrudel te maken worden de rauwe knollen grof geraspt en met geroosterde uien en een beetje room over het deeg verspreid. Er zijn ook recepten met champignons, noten, kastanjes en pompoen.