Alles over asperges!

Het is lente en daarmee is ook het aspergeseizoen van start gegaan. Ook al zijn de temperaturen niet altijd lenteachtig, toch zijn er op veel plaatsen asperges te koop om van te genieten. Voor de meeste aspergeliefhebbers kan het seizoen sowieso niet vroeg genoeg beginnen. Immers, hoe eerder de witte kostbare groente geprikt kan worden, hoe langer ze kunnen genieten van de heerlijke topkwaliteit uit de lokale teelt. Helaas is het altijd moeilijk om de exacte start van het aspergeseizoen te voorspellen – omdat de aspergeoogst erg afhankelijk is van het weer! Maar het einde ervan is duidelijk omschreven. Zoals elk jaar valt het op Sint Jan op 24 juni. Daarna krijgen de aspergeplanten een welverdiende pauze om de batterijen weer op te laden voor het volgende jaar.

De langverwachte start van het seizoen

Veel technieken worden verfijnd zodat aspergeliefhebbers zo vroeg mogelijk kunnen genieten van de lokale groenten. Zogenaamde anticipatietechnieken – waaronder beschermd telen in folietunnels of vloerverwarming. Een proces waarbij de aspergewortels door leidingen met warm water worden gestimuleerd om vroeg te ontkiemen. Omdat de teelt met restwarmte van biogasinstallaties of elektriciteitscentrales zeer complex is, wordt deze slechts door enkele aspergetelers beoefend. Het aanbod van deze “vroege asperges” is dan ook vrij klein en navenant duur. Daar zou langzaam verandering in moeten komen nu het startsein is gegeven voor de eerste edele groenten uit de onverwarmde teelt.

De kleine asperge etiquette

Zelfs als het seizoen kort is – meestal van half april tot 24 juni – zijn er een paar regels voor perfect aspergegenot. Vooral om te serveren en te eten. Sommige hiervan worden niet alleen traditioneel overgeleverd in de etiquette, maar worden nog steeds gevierd.

Vingers versus bestek

In feite was asperges ooit een ‘fingerfood’. Dit komt door het hoge watergehalte van de groenten. Hij zou het bestek dat destijds gangbaar was gewoon te snel laten roesten. Tegenwoordig daarentegen worden asperges gegeten met mes en vork. Een beslissend voordeel ten opzichte van vroeger. Want een scherp mes kan enorm handig zijn bij het doorsnijden van de vezelige asperges.

Tang versus serveerbestek

De tang heeft zijn waarde bewezen voor het plaatsen van de serveerschaal op het dinerbord. Het houdt de delicate stengels stevig vast en bespaart je een aantal ongelukken.

Rechts, links, omhoog, omlaag

Vroeger werden asperges meestal in de 9-uursstand op het bord gedrapeerd, dus met de punt naar links. Een regel die niet al te serieus moet worden genomen, aangezien deze niet meer van toepassing is als asperges als bijgerecht worden geserveerd. Aan de andere kant weegt de gewoonte om altijd de stengels van de punt tot de stengel te eten, iets meer gewicht.

Alles over asperges!

Kracht

Of het nu wit, groen of paars is: asperges zijn altijd een hit – zowel voor het gehemelte als voor je gezondheid. Omdat de kiemgroenten veel vitamines en mineralen bevatten. Lees ook de gezondheidsvoordelen van asperges.

Wit vs. Groen

Witte asperges blijven ondergronds tot ze geoogst worden en hebben daardoor een fijne smaak. Als het door de bodem breekt, vormt het de natuurlijke plantaardige stof chlorofyl, die het nodig heeft voor de fotosynthese. Hierdoor worden de uiteinden paars. De sticks smaken dan intenser. Groene asperges groeien volledig bovengronds. Het heeft een bijzonder kruidige toon.

Inkoop en opslag

Vers geoogste asperges zijn glanzend, hebben gesloten uiteinden en kunnen niet worden gebogen. De interfaces zijn schoon en vochtig. Verpakt in een vochtige theedoek zijn verse asperges twee tot drie dagen houdbaar in de koelkast. Als er geen asperges zijn, kunnen de sticks zonder problemen geschild worden ingevroren. Ontdooi voor de bereiding achteraf de asperges niet, maar leg ze ijskoud in het kokende water.

Veelzijdigheid

Asperges zijn een geweldige keuze in welke vorm dan ook! Rauw smaakt hij bijzonder goed in een mosterd- of balsamicovinaigrette bij verse bladsalades, visgerechten of gevogelte. Gekookt zijn asperges een delicatesse die heerlijk smaakt met Hollandaisesaus, ham en aardappelen of als ragout, gratin, in een ovenschotel, op pizza of bij asperge risotto. Gebakken zijn de groenten samen met Parmezaan en ei een heerlijke variant. En gegrilde asperges zijn ook een echte traktatie voor het gehemelte.

Bereiding

In tegenstelling tot groene asperges moeten witte asperges altijd met een dunschiller van de kop tot het einde van de snede worden geschild. Traditioneel worden asperges gekookt, maar ze kunnen ook gestoofd, gestoomd, gebakken of gegrild worden. Daarbij gaan beduidend minder vitamines en sporenelementen verloren. Tip: Een snufje suiker in het kookwater geeft asperges een bijzonder goede smaak.