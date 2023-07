Alles over basilicum

Basilicum (Ocymum basilicum) is een eenjarige kruidachtige plant, behorend tot de Lamiaceae-familie, die normaal gesproken wordt gekweekt als een aromatische plant. Het groeit goed bij veel zon en een temperatuur tussen de 20°C en 25°C, zoals in het mediterrane klimaat. Er zijn ongeveer 60 soorten geclassificeerd, elk met hun eigen bijzondere uiterlijk en aroma.

Lees ook: Het groene aromawonder! Koken met verse kruiden

Enkele van de belangrijkste variëteiten:

Gewone basilicum (basilicum ‘Crispum’) met grote bladeren met een gegolfd oppervlak en een intens aroma

Genovese basilicum (basilicum ‘Italiano Classico’) bekend in Italië voor het produceren van pesto, heeft een aroma van jasmijn, zoethout en citroen

Griekse basilicum (basilicum ‘Minimum’) met kleine langwerpige bladeren, heeft een zoetere en minder scherpe geur dan breedbladige soorten en is beter geschikt voor koude klimaten

Thaise basilicum (basilicum var. Thyrsiflora) bladeren hebben een aroma dat doet denken aan munt en kruidnagel, en worden gebruikt bij zeevruchten en exotische soepen

Mexicaanse paarse basilicum (basilicum ‘Purple Ruffles’), met decoratieve paarse bladeren en lichtroze bloemen, heeft een zoet en licht kruidig aroma, kan gebruikt worden in salades

Mexicaanse basilicum (basilicum ‘Cinnamon’) met een sterke kaneelgeur en paarse bloemen

Dark Opal Basilicum (basilicum ‘Dark Opal’) is vergelijkbaar met Mexicaanse basilicum, met een intensere smaak

Slabasilicum (basilicum ‘Lettuce Leaf’) en Napolitaanse basilicum (basilicum ‘Napoletano’) zijn variëteiten met grotere bladeren.

Verse bladeren zijn het belangrijkste ingrediënt van Genovese pesto, een symbool in de hele wereld van de Ligurische gastronomie – vooral bekend om zijn vermogen om pastasaus te maken: vooral de Trofie-vorm, van Ligurië.



Basilicum voegt zijn zoete geur en hartige smaak aan zoveel dingen toe: roerei of omeletten; bij vis (vooral zeebarbeel en kreeft) of bij mediterrane groenten zoals aubergines, courgettes en paprika’s.



Het wordt ook veel gebruikt in Azië, vooral in Thailand, Taipei – heerlijke garnituursoep of gebakken rijst!



De aromatische basilicumblaadjes worden toegevoegd aan de rijpe tomaten van de zomer, en verse melkachtige mozzarella, je hebt de Caprese, de Italiaanse symbolische salade die de driekleur van de nationale vlag vertegenwoordigt.



Gedroogde basilicumblaadjes worden gebruikt in sauzen, stoofschotels en soepen, hoewel hun geconcentreerde smaak iets bitterder is en een nasmaak van munt (waaraan het verwant is) verschijnt.



Essentiële olie van basilicum wordt gebruikt voor parfums en likeuren, terwijl uit de destillatie van de verse plant een essence wordt verkregen die eucalyptol en eugenol bevat.



Basilicum is een van de meest typische gewassen van Ligurië, het symbool van een traditionele landbouw boven de zee en een keuken met historische smaken.

Lees ook: Recept: Burrata en smakelijke tomaten op bruschetta

Voordelen van het eten van basilicum:

Bron van koper, vitamine C, vitamine A, calcium, ijzer, foliumzuur, omega 3-vetzuren en magnesium

Antibacteriële eigenschappen

Ontstekingsremmende effecten

Kalmeert een hoest

Verlicht angst, stress en slapeloosheid

Spijsverteringseigenschappen (geschikt voor misselijkheid en indigestie).