Alles over blauwe bessen

Met blauwe bessen beleef je je blauwe aromawonder. Omdat ze licht, extreem lekker zijn en hun onweerstaanbare, blauwe bessenmagie niet alleen op zichzelf verspreiden, maar ook in smoothies, fruitige desserts, muesli, pannenkoeken, kwark of gebak. Blauwe bessen horen net zo goed bij de vroege zomer als de opening van het badseizoen en het eerste ijsje: blauwe bessen zijn gewoonweg “onmisbaar” in deze tijd van het jaar.

Blauw is WAUW!

Na aardbeien zijn blauwe bessen de meest populaire bessen. En het mooiste is: ze beginnen nu aan het seizoen en zijn vers te koop. Wie blauwe bessen ook buiten het seizoen “onmisbaar” vindt, hoeft niet te verhongeren! De verse vruchten zijn uitstekend te verwerken tot jam. Dus als je tijdens het koude seizoen niet zonder lokaal geteelde bessen wilt, kun je ze in de zomer omtoveren tot een verfijnde jam. Een culinair hoogtepunt dat gegarandeerd tot Kerstmis duurt als cadeau – of zelfs gewoon tot het volgende ontbijt.

Weetjes!

Blauwe bessen danken hun naam natuurlijk aan hun nachtblauwe kleur. In tegenstelling tot wilde blauwe bessen hebben de gekweekte blauwe bessen die in de schappen van onze supermarkten liggen alleen een blauwe schil, terwijl het vruchtvlees vrij wit is. Je krijgt alleen een blauwe tong als je geniet van de wilde bessen. De populaire blauwe bessen worden sinds het begin van de jaren twintig in Europa geteeld. Nederland maakte de start.

Gezonde kracht

Wanneer blauwe bessen van juni tot september vers en seizoensgebonden kunnen worden gekocht, zouden niet alleen fruitliefhebbers ze moeten kopen. Wie let op een frisse teint en bewust eet, weet dat niet alleen de blauwe schil vol ontstekingsremmende anthocyanines zit, maar dat de bessen zelf ook veel waardevolle C- en E-vitamines, tannines en mineralen bevatten die de spijsvertering stimuleren.

Inkoop en opslag

Verse bosbessen zijn te herkennen aan hun uniforme blauwe kleur, een dikke schil en de lichte film, de zogenaamde geur. Bosbessen zijn in de koelkast te bewaren – goed voorbereid! – tot 14 dagen. Om dit te doen, moet je ze in een kom met koud water afspoelen – dit voorkomt drukpunten van waterstralen – laat het fruit uitlekken op een doek en plaats ze in een platte bak in de koelkast. Op deze manier behandeld, kunnen ze zelfs beter bewaard worden dan de meeste bessen. Als je bosbessen langer wilt laten meegaan, kun je ze ook koken, inmaken of invriezen en er het hele jaar door van genieten.

Tip: Vries blauwe bessen eenvoudig in porties in, zodat je altijd de juiste hoeveelheid bessen klaar hebt staan. De bessen kun je het beste plat in een zak doen. Ze bevriezen dan snel en gelijkmatig.

Oogst in de zomer, eet in de winter

Met of zonder voorvriezen zijn diepgevroren bessen zeker 10-12 maanden houdbaar. Bovendien bevatten de kleine “ijsbessen” net zoveel vitamines en dezelfde essentiële voedingsstoffen als verse bessen. En nog een voordeel: diepgevroren voedsel kan gemakkelijk en zonder veel moeite worden bereid – vooral als je de volgende aanbevelingen in overweging neemt:

1. Ontdooi bevroren bessen in de koelkast

2. … en consumeer binnen 24 uur na ontdooien!

Tip: Bevroren bessen zijn perfect om te bakken. Omdat ze minder water bevatten dan verse bessen. Smeer voor een bessencake bijvoorbeeld een dun laagje room op de cakebodem, leg de bevroren bessen erop en giet het warme cakeglazuur erover. Het is makkelijk en ziet er geweldig uit! Omdat het glazuur in een mum van tijd hard wordt dankzij de koude bessen, die er op hun beurt weer uitzien alsof ze vers geplukt zijn!