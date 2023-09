Alles over cactusvijg

Cactusvijg is een soort cactus die lange tijd een gedomesticeerde gewasplant is geweest die in landbouweconomieën in droge en semi-aride delen van de wereld wordt gekweekt. Het wordt voornamelijk als fruitgewas verbouwd. Oorspronkelijk afkomstig uit Mexico, wordt het op grote schaal geteeld in Spanje en Zuid-Italië, vooral Sicilië, dat na Mexico het tweede gebied ter wereld is wat betreft de teelt ervan.

De vruchten worden rauw gegeten en bevatten een van de hoogste concentraties vitamine C van alle soorten fruit; ze werden ooit gebruikt om scheurbuik te voorkomen. De “bladeren” (of cladodes – technisch gezien stengels) worden gekookt en gegeten als een groente die in Mexico bekend staat als nopalitos. Ze worden in reepjes gesneden, gevild of ontveld, en gebakken met eieren en jalapeños, geserveerd als ontbijttraktatie. Ze hebben een textuur en smaak zoals snijbonen. De vruchten of bladeren kunnen worden gekookt, rauw worden gebruikt of worden gemengd met vruchtensap, gekookt in een koekenpan en gebruikt als bijgerecht bij kip, of toegevoegd aan taco’s. Van het fruit worden jam en gelei gemaakt, die qua kleur en smaak op aardbeien en vijgen lijken. Op Sicilië wordt een likeur met cactusvijgsmaak geproduceerd, ficodi genaamd, die een beetje op een medicinaal aperitief lijkt.

Lees ook: Vijgen: eigenschappen, voordelen en weetjes

Voordelen van het eten van cactusvijg:

Rijk aan vezels, helpt constipatie te voorkomen;

Verhoogt het gevoel van verzadiging en vermindert de opname van suikers, nuttig voor een caloriearm dieet;

Hoge waterreserve en gehalte aan minerale zouten, vooral kalium en magnesium, die de door het water verspreide zouten aanvullen

Zweten in de hete zomermaanden;

Rijk aan vitamine C en B5 en B6 en foliumzuur;

Het bevat veel pectine en bevordert de genezing van darmontstekingen en schade aan het leverweefsel;

De bladeren helpen om de bloedsuikerspiegel te verlagen en de omzetting van slechte cholesterol (LDL) in goede cholesterol (HDL).

De cactusvijg heeft een eironde vorm en sappig vruchtvlees met veel houtachtige zaden en groeit aan grote planten van wel 5 meter hoog. De smaak is typisch zoet en tropisch. De kleur is afhankelijk van de variëteit – Sanguigna, met rood en sappig vruchtvlees met een volle smaak; Sulfarina, met geel vruchtvlees, stevig en smaakvol en Muscaredda, met wit vruchtvlees met een zeer delicate smaak. De vrucht is waardevol vanwege het watergehalte in een droge omgeving, die ongeveer 85% water bevat als waterbron voor wilde dieren. Meestal wordt het fruit vers gegeten, in fruitsalade, salades, ijs. Het wordt ook gebruikt voor jam en likeuren, en de extracten ervan worden gebruikt in cosmetica voor crèmes en shampoo.