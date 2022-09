Alles over chilipepers

Vandaag de dag koken veel mensen met chilipepers, en velen van ons kunnen geen dag zonder chilipepers in onze maaltijden. En nu ons weer verandert en de zomer aan ons voorbij glijdt, maken we ons op voor die koude nachten!

Enkele trivia voor degenen die het niet weten, chilipepers zijn eigenlijk afkomstig uit Bolivia en werden voor het eerst gekweekt in Mexico. Na de Colombiaanse uitwisseling verspreidden veel cultivars van chili peper zich over de hele wereld, gebruikt voor zowel voedsel als traditionele geneeskunde.



Volgens de legende werd in de 17e eeuw het eerste chili-recept bereid door een Spaanse non, zuster Maria van Agreda, die haar klooster nooit verliet, maar wiens geest het Jumano-volk bezocht terwijl haar lichaam in trance in Spanje bleef.



Er wordt gezegd dat er ongeveer 4 000 soorten chilipepers in de wereld zijn en zijn onderverdeeld in vijf soorten capsicums en nog eens 28 wilde vormen. De vijf gekweekte Capsicum chilipeper-variëteiten zijn: Annuum / Baccatum / Chinense / Frutescens & Pubescens.

De chili is er in verschillende texturen, kleuren en smaken, en ze zijn niet allemaal even heet van smaak.

Carolina Reaper

De heetste ter wereld en staat zelfs in het Guinness Book of World Records. Hij is gekweekt voor heet en dat is hij ook, met een gemiddelde SHU van 1.641.000 SHU en pieken van 2,2 miljoen SHU op de Scoville-schaal! De Carolina Reaper-peper is 200x heter dan een Jalapeno #WorldsHottestPepper

De Carolina Reaper is een hete peper met een unieke angelstaart die anders is dan alle andere pepers, en elke peul is anders!



Trinidad Moruga Scorpion Red

Deze variëteit van chilipeper is afkomstig uit Moruga in Trinidad. De variëteit wordt beschouwd als ’s werelds op een na populairste variëteit met een SHU-ranglijst van 1,2 miljoen stuks tot 2.009.231.



Ghost pepper

Deze chilipeper is het heetste in de handel verkrijgbare chilizaad. Stevig daarboven als onderdeel van de “Killer Category”. Het is bekend dat het aanraken van het vlees ernstige brandwonden veroorzaakt. De Bhut Jolokia wordt volgens het Guinness World Record officieel beoordeeld op een inferno zoals 1.001.304 Scoville-warmte-eenheden.



Bird’s eye chili

De naam van dit ras wordt toegeschreven aan het feit dat de chilipepers vaak erg klein zijn, waardoor vogels hun zaden gemakkelijker kunnen verspreiden en de tuinvogels zijn zeker dol op deze snack. Een must voor Mojo picón of Aziatische komkommer-tomatensalade. Deze variëteit is verkrijgbaar in de kleuren groen of rood. Hoe klein ze ook zijn, het is bekend dat ze heilzaam zijn bij het beheersen van pijnen en als antibacteriële middelen. De Bird’s ene chili varieert van 100.000 tot 225.000 SHU op de Scoville-schaal.



Habanero chili

De habanero peper is een vurige chilipeper met een fruitige, citrusachtige smaak. Het wordt gewaardeerd om zijn warmteniveau en is perfect voor het maken van hete sauzen, pittige salsa’s en het toevoegen van zowel warmte als smaak aan veel gerechten. Ze beginnen groen op de habanero-planten, maar groeien uit tot levendig oranje of rood, afhankelijk van de variëteit. De scherpte van de variëteit varieert van 100.000 tot 350.000 SHU op de chilischaal.



Piri Piri (African Bird’s eye of Peri Peri)

Dit type kruid is enorm bekend in Zuid-Afrika. Het wordt vaak gebruikt bij de bereiding van Peri Peri-kipgerechten. Peri Peri saus is een traditionele Afrikaanse saus gemaakt van deze pepers en staat ook bekend als Piri piri of pili pili en geliefd bij elke liefhebber van pittig eten. Het is misschien een klein pepertje, maar het geeft wel wat hitte. Piri Piri heeft een ranking van 50.000 tot 175.000 op de Scovilleschaal.



Rode cayennepeper

De rode peper is vernoemd naar de stad Cayenne en wordt voornamelijk gebruikt voor het op smaak brengen van gerechten, maar ook voor medicinale doeleinden. Bijna iedereen heeft een pot cayennepepper in de keuken om de pasta, zeevruchten enz. op smaak te brengen. Deze rode pepers hebben een rangorde van 30.000 tot 50.000 SHU-eenheden.



Serrano

Serrano meet 10.000 tot 25.000 SHU-eenheden op de Scoville-schaal. Ze zijn meestal groen als ze onrijp zijn, maar veranderen in een reeks kleuren als ze rijp zijn. De hete peper komt goed van pas bij het bereiden van salsa-, gefrituurde of gepekelde gerechten.



Jalapeño en Chipotle

De termen Jalapeño en Chipotle komen vrij veel voor in de peperwereld. Hoe zijn de twee gerelateerd? Chipotle pepers zijn typisch Jalapeños, alleen zijn ze gerijpt, gedroogd en gerookt. Naarmate de pepers rijpen, neemt hun capsaïcinegehalte toe. Daarom is het hitteverschil te wijten aan de ‘leeftijdsverschillen’. Chipotle ziet er gedroogd en rokerig uit, terwijl Jalapeño’s vers en knapperig zijn. Jalapeños variëren van 1.000 tot 20.000 SHU, terwijl Chipotles variëren van 2.500 tot 10.000 SHU.



Peppadew

Een Zuid-Africaanse peper die in de jaren 90 werd ontdekt. Sindsdien wint het ras wereldwijd aan populariteit. De hitte van het ras is mild, waardoor het een unieke smaak heeft. De peper heeft een beoordeling van 1.100 tot 1.200 SHU-eenheden. De peppadew chili wordt veel gebruikt in salades, een broodje, quiches en nog veel meer (afhankelijk van je persoonlijke keuze).

Informatie over beoordelingen:

SHU = Scoville Heat Unit (een maat voor kruidigheid) Scoville-schaal van peper weergegeven als piek SHU-waarden SHU is een manier om te kwantificeren hoe pittig een peper is door de concentratie van capsaïcinoïden te meten. Capsaïcine is de chemische stof die verantwoordelijk is voor de pittige sensatie in een peper.