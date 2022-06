Alles over Courgette

Wanneer de temperaturen vanaf juni beginnen te stijgen, voelen courgettes zich thuis op onze breedtegraden. Vooral in de warme maanden zijn de caloriearme groenten niet meer weg te denken uit de keuken. Courgette fans kunnen zich verheugen op het oogstseizoen dat op het punt staat te beginnen.

Gezond en licht – courgettes zijn de sterren van de zomerse keuken. Met slechts een paar calorieën zijn de slanke vruchten licht verteerbaar en geven ze sterke smaken een perfecte vitamine topping, bijvoorbeeld tijdens het barbecueseizoen.

Het is de smaak die telt

De schil is mat en smetteloos, de steel is sterk en groen en het fruit voelt zwaar en stevig aan in je hand – zo komen verse courgettes in de schappen terecht. Er zijn verschillende maten: Kleinere smaken heerlijk in salades of pasta, grotere zijn makkelijk te vullen.

Heerlijk op alle borden

Voordat je begint met koken, zijn de smakelijke groenten enkele dagen houdbaar in het fruitvak van de koelkast. Vanaf zeven graden blijven smaak en vorm bijzonder goed behouden. Als het om koken gaat, zijn er nauwelijks grenzen aan de verbeelding: Gevulde courgettes met gehakt of een groentemix, in blokjes gesneden in een braadpan of in pasta, gesneden in heerlijke dipsauzen. Liefhebbers genieten van de groenten rauw, gestoomd of gegrild. Maar niet alleen het fruit brengt vreugde op het bord: ook de grote gele bloemen zijn blikvangers en een smaakbeleving. Ze bieden veel ruimte voor heerlijke vullingen en zijn ook nog eens makkelijk te bakken. Ze zijn altijd een lust voor het oog.